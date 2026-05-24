Il potere silenzioso del Dragone: come la Cina costruisce la sua influenza globale

Foto: Ansa / Myanmar Military Information Tea (19 febbraio 2024)

La goccia cinese

La strategia di influenza di Pechino non passa da invasioni o rotture improvvise, ma dalla lenta normalizzazione di una presenza sempre più radicata che intreccia commercio, infrastrutture, tecnologia e presenza militare

Per oltre trent’anni la crescita della Cina è stata vista soprattutto come un fenomeno economico: fabbrica del mondo, centro manifatturiero globale, snodo delle catene del valore. Dalle riforme di Deng Xiaoping fino all’ascesa di Xi Jinping, Pechino ha costruito la propria forza attraverso export, industria e investimenti. Oggi, però, l’ambizione non è più soltanto quella di crescere, ma di trasformare il peso economico in una rete strutturale di influenza globale.

La strategia cinese

Un cambiamento radicale, che non si manifesta in modo frontale e sfacciato, ma si sviluppa piuttosto attraverso una strategia progressiva che intreccia commercio, infrastrutture, tecnologia e presenza militare. Più che rovesciare l’ordine internazionale, la Cina sembra voler puntare a modificarne gradualmente gli equilibri, rendendosi sempre più difficile da aggirare.

Dalla fabbrica del mondo al controllo dei flussi

Dopo aver dominato la produzione globale, Pechino prova oggi a controllare anche i canali attraverso cui beni, dati e consumi circolano. Piattaforme come TikTok, AliExpress, Shein e Temu rappresentano i volti più evidenti di questa trasformazione.

L’influenza di TikTok

TikTok, in particolare, ha ridefinito il consumo digitale di milioni di giovani occidentali; e qui il tema non riguarda tanto la propaganda diretta, quanto il controllo degli spazi in cui si formano linguaggi, abitudini e tendenze. In altre parole, una forma di “potere infrastrutturale” esercitato sugli ecosistemi digitali.

La penetrazione commerciale con Shein, Temu e AliExpress

Sul piano commerciale, AliExpress, Shein e Temu hanno accelerato la penetrazione dei prodotti cinesi nei mercati occidentali grazie a prezzi aggressivi e reti logistiche efficienti. Il risultato però non è solo economico: normalizzare acquisti sempre più dipendenti da filiere cinesi contribuisce a consolidare un’abitudine strutturale al prodotto low-cost proveniente dalla Repubblica Popolare, erodendo progressivamente quote agli intermediari tradizionali del commercio occidentale.

Le Nuove Vie della Seta: infrastrutture come leva geopolitica

Il progetto simbolo di questa espansione rimane comunque la Belt and Road Initiative, le cosiddette Nuove Vie della Seta, lanciate nel 2013 da Xi Jinping, di cui tanto si sente discutere anche qui da noi. Formalmente, l’obiettivo è migliorare le connessioni commerciali tra Asia, Africa ed Europa. Nella pratica, la strategia ha prodotto una rete globale di porti, ferrovie, hub logistici, reti energetiche e telecomunicazioni spesso costruiti o finanziati da aziende cinesi.

La presenza cinese in Africa

In Africa la presenza cinese si traduce in investimenti infrastrutturali accompagnati da cooperazione economica e tecnologica. Paesi come Etiopia, Angola o Nigeria hanno visto crescere il ruolo di imprese e capitali cinesi in settori strategici, e da qualche anno insieme agli investimenti emergono anche relazioni di dipendenza finanziaria e tecnologica, soprattutto nei paesi con minore capacità fiscale.

I corridoi logistici verso l’Europa

Verso l’Europa, la logica è differente ma complementare: integrare i mercati continentali in corridoi logistici sempre più legati ai nodi infrastrutturali cinesi. Porti, terminal ferroviari e reti commerciali diventano così strumenti di influenza indiretta. La presenza militare è importante, ma non fondamentale, per incidere politicamente se si controllano snodi decisivi del commercio.

Soft power senza ideologia

Anche il soft power cinese si distingue nettamente da quello occidentale: meno esportazione di valori o fascinazione culturale, più pragmatismo, convenienza e interdipendenza. Il messaggio implicito non è quello americano “imitateci per vivere meglio”, ma “collaborare con noi conviene”. Una formula che funziona proprio perché evita scontri ideologici e si presenta come orientata ai risultati.

Il ruolo delle comunità cinesi nel mondo

A rafforzare questa dinamica contribuiscono anche le comunità cinesi sparse nel mondo. Dal Sud-est asiatico all’Africa, fino all’Europa e al Nord America, reti commerciali e imprenditoriali facilitano la circolazione di merci, investimenti e capitale umano. Quasi una colonizzazione demografica ed economica che spesso accompagna l’espansione commerciale cinese.

Il pragmatismo della quotidianità

A ciò si aggiungono università, istituti culturali, cooperazione tecnologica e rapporti industriali. Non il fascino hollywoodiano degli Stati Uniti, ma una presenza quotidiana, silenziosa e progressiva che tende a diventare normale e talvolta appare addirittura necessaria. Un’influenza che agisce più attraverso abitudine e dipendenza reciproca che tramite adesione culturale.

Potenza navale e pazienza strategica

Parallelamente all’espansione economica, la Cina investe nella modernizzazione militare, soprattutto navale, nella sempiterna ottica che vuole la marina come strumento fondamentale per proteggere rotte commerciali e catene di approvvigionamento, pilastri del modello economico cinese.

Proprio per questo Pechino dispone della marina numericamente più grande al mondo, pur senza aver raggiunto la superiorità qualitativa statunitense. Portaerei, sottomarini e nuove capacità missilistiche riflettono un obiettivo preciso: rafforzare deterrenza e proiezione strategica senza precipitare in uno scontro diretto.

Qui emerge un altro elemento chiave della strategia cinese: la pazienza. Pechino sembra evitare il confronto immediato con Washington, preferendo consolidare lentamente il proprio peso economico, industriale e militare. Il tempo, in questo modo, diventa un’importante risorsa geopolitica.

La prudenza cinese nelle crisi internazionali segue la stessa logica. In Medio Oriente, ad esempio, Pechino tutela interessi energetici enormi ma evita coinvolgimenti diretti anche a costo di sacrifici a breve termine, lasciando spesso agli Stati Uniti il costo politico e militare della gestione delle tensioni.

Un ordine sempre più conteso

Non siamo – ovviamente – ancora in un mondo dominato dalla Cina. Gli Stati Uniti mantengono vantaggi decisivi sul piano tecnologico, finanziario e militare. Tuttavia, l’ordine globale appare sempre più attraversato da una competizione tra modelli di potere differenti ma accomunati da un obiettivo: costruire relazioni di influenza durature.

Se Washington ha storicamente imposto centralità attraverso alleanze militari, finanza globale e soft power culturale, Pechino sembra al momento voler percorrere un’altra strada, fatta di infrastrutture, commercio, dipendenza logistica e integrazione economica.

Sri Lanka, Kenya, Laos: tre esempi per capire il “modello cinese”

La differenza, comunque, risiede soprattutto nel metodo adoperato. Anche il modello cinese, infatti, produce relazioni asimmetriche che possono trasformarsi in leva politica concreta. Lo Sri Lanka ne è un esempio: dopo difficoltà nel ripagare i debiti, il porto di Hambantota è stato affidato per decenni a una società cinese. In Kenya, la ferrovia Mombasa–Nairobi ha migliorato collegamenti e sviluppo ma aumentato l’esposizione verso Pechino. In Laos, la linea ad alta velocità con la Cina ha accelerato l’integrazione economica rendendo il paese ancora più dipendente dal vicino asiatico.

La normalizzazione come leva per costruire il potere

Nel frattempo, come già detto, TikTok, Temu e altre piattaforme modificano consumi, mercati e perfino abitudini culturali in Europa e negli Stati Uniti. La presenza cinese si espande così contemporaneamente nei porti, nei telefoni, nelle infrastrutture e nelle filiere produttive.

Il punto, però, non è stabilire se questo processo sia interamente positivo o negativo. Il nodo geopolitico è un altro: comprendere come si costruisce oggi il potere. Il risveglio del dragone non passa da invasioni o rotture improvvise, ma dalla lenta normalizzazione di una presenza sempre più radicata nelle infrastrutture economiche, digitali e logistiche globali. Proprio per questo, forse, più difficile da contrastare: perché quando un’influenza diventa abitudine, smette di apparire come influenza e inizia a sembrare un fatto ineludibile.