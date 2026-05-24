Domenica infernale per Kiev: Putin alza il tiro coi micidiali missili Oreshnik. Ferma condanna di Meloni

Nuova escalation

La Russia ha attaccato l’Ucraina, in particolare la capitale Kiev, con 600 droni e 90 missili nella notte tra sabato e domenica, hanno riferito le forze aeree ucraine. In totale, l’aeronautica militare ucraina ha rilevato “690 mezzi di attacco aereo — 90 missili e 600 droni di vari tipi”, ha dichiarato su Telegram, compreso “un missile balistico a medio raggio”, precisando che 55 missili e 549 droni sono stati intercettati. Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiga, ha accusato Mosca di aver condotto “uno dei più grandi attacchi terroristici contro Kiev”.

Giornalisti dell’Afp presenti a Kiev hanno riferito di diverse ondate di esplosioni che hanno fatto tremare gli edifici e di traccianti che attraversavano il cielo notturno. Nel centro della città si sono inoltre uditi colpi di mitragliatrice probabilmente sparati contro droni in volo.

I violenti bombardamenti russi hanno causato almeno quattro morti e oltre 60 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali ucraine. Il bilancio delle vittime nella capitale è salito a due morti e 56 feriti, ha dichiarato su Telegram il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Altre due persone sono morte nella regione attorno alla capitale e nove sono rimaste ferite, tra cui una bambina “che non ha nemmeno un anno”, ha riferito il capo dell’amministrazione regionale Mykola Kalashnyk.

Zelensky: “Putin folle, ha lanciato un missile a capacità nucleare”

“La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari, contro l’Ucraina durante massicci e mortali bombardamenti notturni, ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Tre missili russi hanno colpito un’infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui (il presidente russo Vladimir Putin) ha lanciato il suo Oreshnik contro Bila Tserkva. Sono veramente folli”, ha sottolineato Zelensky in un messaggio su Telegram.

Meloni: ferma condanna per il pesante attacco russo

«Esprimo ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati». Così la premier Giorgia Meloni. «La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina, che da oltre quattro anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione.

«Continueremo a lavorare con determinazione – conclude Meloni – insieme ai partner europei e internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura».

Terzo attacco col missile balistico

L’attacco col missile balistico a medio raggio Oreshnik, scrive il giornale ucraino Ukrainska Pravda, potrebbe essere il terzo caso documentato di utilizzo di questo tipo di armamento da parte delle forze di occupazione russe contro l’Ucraina. La Federazione Russa ha utilizzato per la prima volta l’Oreshnik il 21 novembre 2024, durante un attacco sul Dnepr. La seconda volta, la Russia ha colpito con un missile balistico a medio raggio Oreshnik durante un attacco nella regione di Leopoli il 9 gennaio 2026.

Che cos’è il missile balistico Oreshnik e perché fa così paura

Il missile balistico Oreshnik una gittata fino a 5.500 chilometri, ovvero può raggiungere bersagli a una distanza tra i 3000 e i 5.500 chilometri. Può raggiungere una velocità ipersonica estrema, dieci volte superiore la velocità del suono, e non può essere intercettato.

Nell’ottobre scorso il segretario generale della Nato Mark Rutte aveva già avvertito che il missile Oreshnik era in grado di raggiungere potenzialmente il cuore dell’Europa, oltre che di colpire gli Stati Uniti.

L’allarme della Nato: “Non possono essere intercettati”

“Siamo tutti in pericolo, i più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono. Significa che siamo tutti nel fianco Orientale”. Lo ha detto al Tg1 il segretario generale della Nato Mark Rutte. Che ha aggiunto: Vladimir Putin è “già il nostro principale avversario, la principale minaccia nel lungo periodo”, ha detto.

Ed i missili russi “Non possono essere intercettati con i nostri sistemi anti-missile tradizionali. Perciò sono un gravissimo pericolo. Significa che