Acea ottiene il riconoscimento di “Marchio storico di interesse nazionale”

Eccellenze del Made in Italy

L'attestato valorizza 117 anni di storia industriale, rafforzando identità e posizionamento dell’azienda nel panorama industriale italiano e internazionale

Un riconoscimento della storia e dell’identità dell’azienda, ma anche una leva per il futuro. Acea ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, che testimonia e valorizza la continuità, la solidità e il contributo dell’azienda alla storia industriale del Paese.

Acea riconosciuta “Marchio Storico di Interesse Nazionale”

Il Marchio Storico di Interesse Nazionale, introdotto dal Decreto Crescita 2019 e disciplinato dall’articolo 11-ter del Codice della Proprietà Industriale, è riservato ai marchi utilizzati in modo continuativo da almeno 50 anni e riconducibili a imprese italiane con una consolidata tradizione di eccellenza. L’iscrizione, gestita dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, rappresenta un attestato ufficiale di storicità e continuità produttiva.

Una storia lunga 117 anni e proiettata al futuro

L’azienda, guidata da Fabrizio Palermo, celebra 117 anni di storia (1909-2026). Nata come Aem (Azienda elettrica municipale) per gestire l’illuminazione di Roma, è oggi uno dei maggiori operatori infrastrutturali in Italia e in grande espansione all’estero. I risultati del 2025 evidenziano un’azienda in crescita, capace di creare valore per gli azionisti e di integrare pienamente gli obiettivi Esg e la valorizzazione delle persone nella propria strategia. Questi elementi, uniti alla disciplina finanziaria, consentono ad Acea di affrontare le sfide dei prossimi anni con stabilità, visione e capacità di generare valore nel lungo periodo.

Una leva anche per il posizionamento internazionale

Questo riconoscimento consente ad Acea di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel panorama del Made in Italy, anche a livello internazionale grazie all’utilizzo del logo “Italian Historical Trademark”, e di valorizzare il proprio patrimonio identitario. In particolare, l’iscrizione permette di preservare e riconoscere formalmente una tradizione industriale ultra cinquantennale; consolidare reputazione e autorevolezza presso stakeholder, partner e istituzioni; rafforzare la tutela del marchio contro usi impropri o contraffazioni; sostenere iniziative di valorizzazione della storia d’impresa, anche in sinergia con progetti culturali e museali; confermare l’immagine di Acea come realtà radicata, affidabile e capace di innovare nel tempo. «Il riconoscimento – si legge in una nota di Acea – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione della storia e dell’identità dell’azienda, elementi chiave per affrontare le sfide future mantenendo solide radici nel passato».