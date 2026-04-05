Vietato lasciare il Paese senza autorizzazione dell’esercito: la Germania si prepara alla guerra?

Foto: ANSA / SYED JAN SABAWOON (25.3-2005)

La novità che inquieta

Una clausola passata quasi inosservata in un’ampia revisione della politica tedesca sul servizio militare ha suscitato scalpore dopo che è emerso che la legge impone agli uomini fino a 45 anni di età di ottenere l’autorizzazione dalle forze armate prima di qualsiasi soggiorno significativo all’estero, anche in tempo di pace. Un preludio alla mobilitazione della Germania in vista di una guerra europea, magari contro la Russia, di cui i vertici tedeschi stanno valutando la possibilità? ù

La legge, entrata in vigore il 1° gennaio, mira a rafforzare le forze armate e prevede che tutti i diciottenni di sesso maschile compilino un questionario per valutare la loro idoneità al servizio militare, ma non prevede la coscrizione obbligatoria. Se il modello “modernizzato” non riuscirà ad attrarre un numero sufficiente di reclute, il Parlamento sarà costretto a discutere la reintroduzione del servizio militare obbligatorio, ha dichiarato il ministro della Difesa, Boris Pistorius, quando la legge è stata approvata dalla camera bassa del Bundestag a dicembre. La clausola, rimasta in gran parte inosservata fino a quando un articolo di stampa non l’ha portata alla luce questa settimana, prevede che gli uomini di età compresa tra i 17 e i 45 anni debbano richiedere un’autorizzazione per lasciare la Germania per più di tre mesi.

Germania al riarmo e con una prospettiva di guerra

La clausola potrebbe potenzialmente avere ripercussioni su milioni di cittadini tedeschi che intraprendono percorsi di vario genere, da un anno sabbatico o di studio all’estero a un nuovo lavoro o a un periodo di congedo. La notizia ha scatenato un’accesa copertura mediatica in un Paese dove le modifiche alla politica sul servizio militare hanno già portato a proteste di piazza da parte degli studenti delle scuole soggette ai nuovi requisiti di legge. Il ministero della Difesa ha confermato la richiesta, riportata per la prima volta dal quotidiano Frankfurter Rundschau. Un portavoce del ministero ha dichiarato che la nuova legislazione è stata concepita per stabilire un quadro normativo per la coscrizione, qualora necessaria, rendendo indispensabile conoscere la posizione dei potenziali coscritti in caso di urgente necessità.

Questo avviene, nota ancora il Telegraph, mentre la Germania si sta rapidamente riarmando e rimobilitando, pianificando di potenziare le proprie forze armate in vista di un possibile crollo della Nato e delle crescenti minacce di guerra con la Russia.