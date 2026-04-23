Usa nel panico, dopo il Fentanyl arriva il Kratom: può lasciare gravi effetti permanenti ed è simile agli oppiodi

Foto: Ansa / Mauricio Duenas Castaneda (2/8/2023)

L'allarme sanitario

Il Kratom è la nuova droga, estratta da una pianta, che sta terrorizzando gli Stati Uniti d'America e che può causare gravi effetti sulla salute, come convulsioni, aritmie cardiache, danni al fegato e problemi respiratori

C’è una nuova droga che ultimamente sta terrorizzando gli Stati Uniti, dopo il Fentanyl che ha ridotto le strade in uno scenario apocalittico. E’ un composto che viene da una pianta con proprietà psicoattive. Inoltre, se assunto con grandi dosaggi può produrre effetti simili a quelli degli oppioidi. Si chiama Kratom ed è un nuovo stupefacente che ultimamente è finito nel mirino delle autorità americane, dopo che diverse persone hanno iniziato a farne uso.

La sua assunzione è esplosa, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Addiction, con una crescita esponenziale fino a 65 volte in poco più di un decennio nei casi arrivati all’attenzione dei centri antiveleni statunitensi. Un incremento che viene considerato a ragione “vertiginoso”, sia nelle segnalazioni di esposizione al Kratom che nel numero di consumatori con gravi conseguenze mediche. Nello specifico, lo studio ha rilevato che i casi di esposizione alla droga, segnalati ai centri antiveleni americani sono aumentati, da 19 nel 2010 a 1.242 nel 2023 (+6.500%) e i casi con esiti medici gravi – ovvero degli eventi che comportano effetti potenzialmente letali, disabilità significativa o decesso – sono saliti da zero nel 2010 fino a 158 casi nel 2023. Nel 2012 è è stato segnalato un esito grave per la prima volta.