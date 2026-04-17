Tassa sulle seconde case, arriva la stangata “rossa” del sindaco di New York Mamdani. I ricchi piangono, per ora solo in America

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L'annuncio

Anche i ricchi piangono, a New York. Anzi, solo i ricchi, visto che il sindaco socialista, Zohran Mamdani, li ha letteralmente presi di mira, nel segno della filosofia punitiva della sinistra contro chi investe i propri risparmi in beni immobili. La sua fedelissima, la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, aveva annunciato che avrebbe sostenuto una nuova sovrattassa sui cosiddetti pied-a’-terre a New York City, Mamdani ha pubblicato sui social un video in cui ha celebrato il traguardo. “Vi avevo detto che avremmo tassato i ricchi, ora lo faremo”, ha detto. Il provvedimento riguarderà la seconda casadel valore sopra cinque milioni di persone che non vivono a New York, ma hanno scelto di andarsene da un’altra parte per pagare meno tasse. La speaker del consiglio municipale, Julie Menin, una democratica moderata, ha definito la proposta “intelligente e sensata”, aggiungendo tramite un portavoce che sosterrà una legge locale per introdurre la tassa, se necessario. Nonostante i dettagli minimi su come la sovrattassa verrebbe implementata, i legislatori statali hanno accolto favorevolmente la proposta. “Passerà abbastanza facilmente”, ha detto Michael Gianaris, vice leader della maggioranza democratica al Senato dello Stato.

Tassa sulle seconde case, il video di Mamdani

“Questa tassa sulle seconde case è pensata specificamente per i piu’ ricchi, coloro che accumulano la loro ricchezza in immobili a New York ma in realtà non vivono li'”, ha spiegato Mamdani in un video, assicurando che la maggior parte di esse sono vuote.L’imposta deve essere approvata dal legislatore statale come parte del nuovo bilancio, ma si prevede che generi 500 milioni di dollari di entrate annuali. Trump, originario di New York, ha trasferito la sua residenza principale in Florida nel 2019 e, in qualità di magnate immobiliare, è proprietario della Trump Tower e di diversi grattacieli residenziali. Giovedi’ scorso, Mamdani ha parlato al canale CBS del suo rapporto con Trump e ha affermato che possono “lavorare insieme sui punti di accordo” tra loro, che comunicano “regolarmente” e che si e’ recato piu’ volte nello Studio Ovale da quando ha assunto la carica nel gennaio 2026.

Di parere contrario invece il presidente statunitense Donald Trump che su Truth ha affermato che Zohran Mamdani sta “distruggendo New York”. Per il leader della Casa Bianca, la politica delle tasse alte attuata dal sindaco della Grande Mela “è sbagliata: la gente sta scappando. Devono cambiare i loro modi e in fretta. La storia ha dimostrato che questa ‘faccenda’ semplicemente non funziona”.