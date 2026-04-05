Suor Monia Alfieri ringrazia la Meloni per “quanto fa per gli italiani”, poi asfalta gli haters di sinistra

Foto: ansa / Fb ( 02/nov/2025)

Gli auguri della premier

“Grazie di cuore per tutti i sacrifici che fa per il Paese”. Suor Anna Monia Alfieri firma il primo commento al post social di auguri per la Pasqua della premier Giorgia Meloni, arrivato in mattinata, ringraziando la presidente del Consiglio che pubblica su X uno scatto in cui assieme alla figlia Ginevra, è in compagnia di un Lama, appena dietro a uno steccato. La suora, da tempo al centro del dibattito pubblico anche in tv, in particolare come esperta dei temi educativi, ricambia per prima: “Auguri di cuore presidente. Che gioia vederla con la sua bimba” e poi appunto scrive “grazie di cuore per tutti i sacrifici che fa per il Paese”.ù

Ma intanto sulla pagina X della Meloni, sotto agli auguri, iniziano a comparire insulti, battutacce, vergognosi meme, tra cui uno in cui il Lama chiede alla figlia della premier se può sputare alla madre. Robaccia, come quella che compare sotto il commento di suor Monia Alfieri.

Il sostegno di suor Monia Alfieri alla Meloni e la spazzatura degli haters

Il post della suora incassa risposte belle e incoraggianti e altre becere e volgari. “Proprio lei -dice con riferimento a Meloni una utente- non fa nessun sacrificio, i sacrifici li facciamo noi italiani che non riusciamo ad arrivare alla fine del mese”. Suor Monia non si lascia intimidire e controreplica: “Tutti coloro che servono il paese fanno sacrifici. Lei, io, le opposizioni, la donna e l’uomo che ci leggono, la premier. Lei come fa a giudicare chi li fa o meno? Se imparassimo a usare il metro che usiamo per noi anche per gli altri le nostre valutazioni sarebbero più oneste. Proviamo a lanciare ponti. Non aiuta nessuno un giudizio senza appello”, dice con spirito cristiano la religiosa. Ma gli haters non mollano. “Ah già, tu come gli altri 4 decerebrati rimasti a darle retta…”, dice uno rivolto proprio a suor Monia. Lei fa notare che quanto scritto potrebbe valere una querela. Poi in tanti tornano a parlare di Pasqua, facendo gli auguri a Meloni e alla stessa suor Monia. In poche ore, sono 15mila i commenti pubblicati, con lo spirito della Pasqua e gli auguri che sommergono le polemiche dei primi post. Rasserendando tutti. Ma da sinistra anche stavolta è arrivata una lezione di intolleranza.