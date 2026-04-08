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Sport, Abodi: “Negli ultimi tre anni investiti 1,6 miliardi in infrastrutture”
Foto: Ansa foto / Teresa Suarez ( 18/feb/2026)

Un modello consolidato

Sport, Abodi: “Negli ultimi tre anni investiti 1,6 miliardi in infrastrutture”

Alla presentazione del progetto “Sport Missione Comune 2026” il ministro rilancia: "Aggiungiamo ulteriori risorse, con altri ministeri coinvolti, penso al miliardo per le palestre nelle scuole"

Politica - di Eva De Alessandri - 8 Aprile 2026 alle 14:10

Le cifre spesso raccontano più delle parole, per questo per spiegare la portata dell’azione del governo Meloni in ambito sportivo, il ministro Abodi è partito proprio dai numeri: «Negli ultimi tre anni sono stati mobilitati circa 1,6 miliardi e stiamo aggiungendo ulteriori risorse, con altri ministeri che vengono coinvolti, e penso al miliardo per le palestre nelle scuole, che vuol dire una presa di coscienza di quello che è mancato fino ad oggi e che ha provocato squilibri di carattere sociale. A questi fatti di cronaca che ci preoccupano credo possa dare un contributo straordinario lo sport e le sue infrastrutture».

L’obiettivo è consolidare un modello

L’occasione per fare il punto della situazione è stata offerta dalla conferenza stampa di presentazione del progetto “Sport Missione Comune 2026”, dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale realizzato in collaborazione con l’Anci, volto alla realizzazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica. Il responsabile del dicastero per lo sport e i giovani ha tracciato la rotta: «Stiamo consolidando un modello. Stiamo parlando di una missione comune che è quella dello sport per quello che rappresenta nella vita di tutti i giorni che riguarda le persone. Questa del Credito Sportivo è una banca particolare, speciale e riesce a tradurre i numeri in effetti sociali. Sostanziare quanto recita la Costituzione passa attraverso la capacità di attivare strumenti».

Figc: non guardo al nome ma a quello che può fare

Tra le domande a margine della conferenza, quelle sul futuro della Figc e più in generale del calcio italiano sono state diverse e inevitabili. Abodi non è entrato nel merito del “toto-nomi” delle ultime ore, che va da Malagò a Simonelli, ha chiarito qual è a suo avviso la priorità: «Non mi interessa tanto chi sarà il presidente, ma che sia in grado di fare ciò che non è stato fatto con il 98% del consenso».

Antonio Conte è un grande allenatore, come ce ne sono altri

Anche sul possibile nuovo commissario tecnico non si è sbilanciato, compreso su Antonio Conte protagonista di un siparietto in conferenza stampa: una sorta di auto candidatura posta in terza persona. Abodi, a domanda diretta ha detto «Conte sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi sarà lui e il presidente Laurentiis e la federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo, tutto sommato. E’ una grande persona, un grande allenatore come ce ne sono anche altri».

Per cambiare passo serve la volontà dei club e degli allenatori

Infine un commento gli è stato chiesto anche sulla proposta di Luciano Spalletti di prevedere che ogni squadra di serie A schieri in campo ad ogni match un under 19 «Credo che ogni ipotesi che favorisce il coinvolgimento diretto di giovani italiani sia importante e deve essere resa compatibile con le regole dell’Europa» ha detto Abodi «Ma quello che fa cambiare passo è la volontà dei club e degli allenatori, è un investimento nel medio-lungo periodo del quale abbiamo bisogno tutti e non solo la Nazionale. Io sono convinto che il talento ci sia e più liberiamo la fantasia e l’estro dei ragazzi più emergerà la qualità che è nel dna degli italiani» ha concludo il ministro dello Sport del governo Meloni.

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di Eva De Alessandri - 8 Aprile 2026

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