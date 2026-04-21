Si finge comandante dei carabinieri per truffare un’anziana: arrestato un immigrato a Milano

Foto: Ansa foto / GIUSEPPE LAMI (agosto 2025)

La signora ha chiamato il 112

I veri militari si sono nascosti nell'abitazione e hanno arrestato prontamente l'uomo, già espulso dalla Lombardia

Si è finto “il comandante dei carabinieri di Moscova” per truffare un’anziana a Milano ma, nella serata di venerdì, i carabinieri della Stazione Greco Milanese hanno arrestato per tentata truffa aggravata un 36enne originario dello Sri Lanka, senza fissa dimora in Italia, nullafacente, pregiudicato per reati specifici. Brava la signora ha chiamare subito i veri carabinieri che lo hanno preso con le mani nel sacco.

La vicenda nella zona Niguarda

I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione in zona Niguarda per un tentativo di truffa con il metodo del “finto carabiniere”. A chiamare il 112 era stato un conoscente della vittima che si trovava in casa della donna, una 75enne che, al momento dell’arrivo dei carabinieri, era ancora al telefono con un sedicente “comandante dei carabinieri di via Moscova” che le stava intimando di mettere da parte soldi e monili in oro per confrontarli con quelli di una presunta rapina.

Già espulso dalla Lombardia

I carabinieri si sono nascosti all’interno della camera da letto in attesa dell’arrivo del sedicente carabiniere, giunto sul posto dopo pochi minuti. Una volta all’interno dell’abitazione il 36enne ha nuovamente intimato di controllare anche il denaro custodito nella cassaforte, ma è stato bloccato. L’uomo è stato quindi arrestato e, a seguito di giudizio direttissimo, sottoposto al divieto di dimora in Lombardia.

L’appello dell’Arma: “Chiamate subito il 112”

Le continue truffe agli anziani da parte di persone che si fingono rappresentanti delle forze dell’ordine hanno allertato proprio il Ministero degli interni, che ha promosso una campagna pubblicitaria nelle televisioni, e i vertici dell’Arma. Che più volte hanno lanciato l’appello a chi riceve telefonate del genere, o a chi riceve telefonate in cui si chiedono soldi per fantomatici e inesistenti incidenti di familiari, di chiamare subito il 112. La signora di Niguarda ha seguito bene il consiglio facendo arrestare il pregiudicato truffatore. E’ persino inutile sottolineare che le forze dell’ordine non chiamano generalmente mai i cittadini, né tantomeno chiedono soldi.