Scommesse online sull’arresto di Maduro grazie a informazioni top secret: arrestato un soldato americano

Foto: Ansa / Stringer (5/1/2026)

Grave tradimento

Una scommessa può valere la libertà, specialmente se fai parte delle forze speciali americane. Lo dimostra l’ultimo episodio che ha portato all’arresto di Gannon Ken Van Dyke, uno dei militari che aveva partecipato al blitz del 3 gennaio scorso contro Nicolas Maduro a Caracas, ancor prima che la notizia fosse di dominio pubblico. Ora il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato il soldato, accusandolo di aver eseguito operazioni sulla piattaforma Polymarket sfruttando informazioni segrete. «Si tratta di un chiaro caso di insider trading ed è illegale ai sensi della legge federale», hanno affermato i funzionari del governo.

Scommesse su Maduro con informazioni top secret: arrestato un militare americano

Van Dyke è un soldato in servizio attivo nell’esercito americano di stanza a Fort Bragg, in North Carolina. Secondo le informazioni disponibili, ha vinto più di 409mila dollari grazie alle sue scommesse. Secondo quanto dichiarato dal dipartimento di Giustizia americano, l’uomo avrebbe scommesso sui tempi e sull’esito dell’operazione, nota come Operation absolute resolve, «al solo scopo di trarne profitto». Inoltre, I procuratori federali sostengono che, dall’8 dicembre 2025 fino almeno al 6 gennaio 2026, il militare sia stato coinvolto nella programmazione e nell’esecuzione dell’azione top secret e che abbia avuto accesso a notizie riservate. Al momento è accusato di aver puntato scommesse per oltre 33mila dollari, sfruttando i piani classificati in suo possesso.

Polymarket: «Abbiamo collaborato nelle indagini»

In un post pubblicato sui social, Polymarket ha fornito alcune spiegazioni sul caso e affermando di aver collaborato nelle indagini: «Quando abbiamo identificato un utente che effettuava operazioni di trading utilizzando informazioni governative secretate, abbiamo segnalato la questione al Dipartimento di Giustizia e abbiamo collaborato con le loro indagini». Poi l’azienda di scommesse ha sottolineato che «l’insider trading non ha posto su Polymarket. L’arresto di oggi dimostra che il sistema funziona».

Cosa rischia il soldato

«Ai nostri uomini e donne in uniforme viene affidata la gestione di informazioni classificate al fine di svolgere la loro missione nel modo più sicuro ed efficace possibile», ha spiegato il procuratore generale degli Usa Todd Blanche, ricordando che «è loro vietato utilizzare queste informazioni altamente sensibili per ottenere vantaggi finanziari personali». Tra i capi d’accusa che dovrà Van Dyke dovrà affrontare ci sono l’utilizzo illecito di informazioni governative riservate a scopo di lucro personale, furto di informazioni governative non pubbliche, frode sui beni, frode telematica e transazione monetaria illecita.