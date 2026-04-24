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Palermo, 17enne vive una settimana con un proiettile in testa senza saperlo: operato d’urgenza dopo una tac
Foto: Imagoeconomica / Imagoeconomica (16/10/2024)

Una scoperta inquietante

Palermo, 17enne vive una settimana con un proiettile in testa senza saperlo: operato d’urgenza dopo una tac

Cronaca - di Giulio Benarmato - 24 Aprile 2026 alle 15:09

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Un 17enne ha vissuto per una settimana con un proiettile in testa senza che nessuno se ne accorgesse, neppure i dottori che lo avevano visitato. Attualmente il ragazzo è ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo, vittima di una sparatoria che i carabinieri hanno ricondotto a una rissa esplosa in paese lo scorso 11 aprile. Il giovane era andato alla guardia medica di Carini, la sera stessa in cui è avvenuta l’aggressione, con una ferita dietro l’orecchio. Come ha riportato Il Giornale di Sicilia, la lesione era stata curata con dei semplici punti di sutura: i sanitari non avevano pensato che fosse il risultato di un colpo d’arma da fuoco.

Nonostante il trattamento, il dolore ha continuato a perseguitare il ragazzo per diversi giorni e nemmeno un controllo nel reparto di Otorinolaringoiatria a Palermo era riuscito a identificare il problema. Soltanto una tac eseguita privatamente, per insistenza della famiglia, ha infine mostrato la scioccante verità sulla sofferenza: un corpo metallico estraneo nel cranio.

Palermo, 17enne vive una settimana con un proiettile in testa senza saperlo

Appena è venuta fuori la presenza del proiettile nella testa del 17enne, è partito il protocollo d’emergenza. Il paziente è stato trasferito urgentemente nel reparto di Neurochirurgia di Villa Sofia, dove i dottori hanno rimosso con successo il proiettile, forse calibro 9. Mentre il ragazzo si sta riprendendo dall’operazione, i militari stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della rissa e per comprendere quale sia il volto della persona che ha premuto il grilletto nella serata fatidica. 

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di Giulio Benarmato - 24 Aprile 2026

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