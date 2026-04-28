Malattie inesistenti e visite a bambini malati di tumore: Donzelli vittima di foto fake create con Ia. “Denuncio tutti”

Foto: Fb / Da bacheca Fb di Giovanni Donzelli

I veleni da sinistra

F oto

La diffamazione, l’odio, i veleni dell’informazione degli “haters”, toccano vette inimmaginabili quando ci sono di mezzo i politici di destra. Ne sta facendo le spese, in questi giorni, il capo dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che sui social denuncia la comparsa, sul web, di notizie aberranti che riguardano lui e la sua famiglia.

Donzelli e le foto fake degli “haters” anonimi

“Ho segnalato una pagina su Facebook che da giorni con l’intelligenza artificiale costruisce finte foto e inventa storie false su di me e sulla mia famiglia. Sono rimasto in silenzio quando hanno inventato storie surreali, compreso anche quando hanno scritto che stavo male mettendo una mia foto finta in ospedale, ma non posso più tacere la mia indignazione adesso che inventano una mia visita a una bambina di 7 anni malata terminale. È una violenza intollerabile verso le bambine e i bambini che purtroppo sono malati davvero. Denuncerò alla Procura questa vergogna”. Il deputato eletto in Toscana sta dunque preparando una denuncia circostanziata: “È doveroso: queste persone, tramite l’intelligenza artificiale, mi stanno rubando l’immagine per lucrarci sopra, una specie di truffa economica, inaccettabile anche per le crudeltà che vengono riportate”. Non è la prima volta che accade, però. Donzelli era stato già preso di mira dall’intelligenza artificiale nell’ottobre 2025 quando su TikTok divenne virale un video fake in cui calunniava il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato che aveva distrutto le sue auto. Nel video si vedeva Donzelli che dichiarava: “Onestamente credo che Sigfrido Ranucci abbia spesso toccato temi e fatto investigazioni che forse non avrebbe dovuto fare. Intendo dire che forse ha messo il naso dove non avrebbe dovuto mettere”. Tutto falso, ma a qualcuno faceva comodo credere che fosse tutto vero.