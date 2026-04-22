L’ombra dell’Iran sul naufragio degli “007” sul Lago Maggiore: il Mossad smonta la tesi dell’incidente dovuto al meteo

La rivelazione

Spunta una clamorosa rivelazione nella vicenda del naufragio del battello “Goduria” di due anni fa, sul lago Maggiore. Uno degli israeliani a bordo era – come si sospettava – un agente dei Servizi segreti israeliani. Quello che non so sapeva è che lavorava a un’operazione contro l’Iran e potrebbe esserci questa “missione” alla base dell’incredibile naufragio, avvenuto nel corso di una bufera. Lo ha rivelato ieri a Tel Aviv, in occasione della Giornata dedicata ai caduti in guerra, il direttore del Mossad David Barnea. Secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, “le operazioni guidate dall’ufficiale M. – ha detto Barnea durante la cerimonia – combinavano creatività, astuzia e tecnologia e hanno influenzato in modo significativo il successo della campagna contro l’Iran. Durante l’Operazione ‘Ruggito del Leone’, i miei pensieri e il mio cuore si sono riempiti di orgoglio per il carattere e le azioni di M., caduto fuori Israele mentre svolgeva la sua missione”. All’epoca del naufragio, il governo israeliano si era limitato a definire l’uomo un “pensionato” del Mossad. Ora si scopre che sarebbe caduto in missione sul Lago Maggiore.

Salpata dal cantiere ‘Piccaluga’ di Sesto Calende (Varese) e diretta verso Arona (Novara). Intorno alle 19, venne sorpresa dal maltempo, una bomba d’acqua con vento forte e pioggia battente che capovolse l’imbarcazione nei pressi di Lisanza, una frazione di Sesto Calende, trascinando gli occupanti nelle acque fredde del lago. Tre di loro non riuscirono a mettersi in salvo dal naufragio: gli agenti dell’Aise Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, di 53 e 62 anni, e l’agente israeliano M., 50 anni, a capo della sua missione. Morì affogata insieme agli 007 anche la russa Anya Bozhkova, moglie dello skipper, Claudio Carminati. Quest’ultimo, armatore e comandante della barca, all’inizio dell’estate 2024 ha patteggiato 4 anni di pena per naufragio colposo davanti al gup del Tribunale di Busto Arsizio.

Il mistero del naufragio sul lago Maggiore e il ruolo dell’Iran