La lezione di Minniti alle opposizioni: “Il Piano Mattei è un modello per l’Europa. Guardiamo all’Africa”

Italia apripista

Il Piano Mattei “rappresenta un progetto innovativo per costruire un rapporto speciale con l’Africa”. Parola di Marco Minniti, ex ministro dell’Interno del governo Gentiloni, una vita a sinistra. Oggi presidente della Med-Or Italian Foundation, è tornato a esprimere apprezzamento verso le politiche del governo Meloni sul dossier Africa. “I primi risultati del piano sono già visibili, come dimostrato anche da questa visita”, dice nel corso dell’evento “Kenya: un grande paese che guarda al futuro” al Campus della Luiss, con ospite il presidente kenyota Kenya William Samoei Ruto. In particolare – ha spiegato – “il business forum ha dato un segnale molto positivo. Le imprese italiane mostrano un interesse crescente verso l’Africa e il Kenya, considerati interlocutori molto importanti”.

Minniti: “Il Piano Mattei diventi un progetto europeo”

Ancora più dirompente la proposta dell’ex inquilino del Viminale, che durante il suo mandato si è distinto per le politiche sulla sicurezza e gli accordi con la Libia per la gestione dei flussi migratori. E per questo mal tollerato dalla sua parte politica. L’idea è quella di “trasformare il Piano Mattei in un progetto europeo”. Con l’Italia a fare da laboratorio. “È l’Europa che deve guardare all’Africa”, dice Minniti. L’idea è quella di costruire una collaborazione vantaggiosa per entrambi: “Da una parte l’Africa, con le sue risorse e il capitale umano. Dall’altra l’Europa, con tecnologie e strumenti e sostegno per lo sviluppo. Questo può diventare un elemento di incontro straordinario”.

Il Kenya partner privilegiato dell’Italia

Sottolineando il ruolo del Kenya come partner strategico l’esponente del Pd ha spiegato che la visita di Ruto raggiunto tutti gli obiettivi. “Dagli incontri istituzionali con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fino al business forum”. Durante la visita è stato firmato un importante “action plan”, un piano concreto che guiderà la collaborazione futura tra Italia e Kenya. Secondo Minniti, “questo accordo rafforza un’amicizia storica e segna l’inizio di una vera alleanza strategica tra i due Paesi”. Il presidente della Fondazione Med-or ha anche sottolineato che “oggi le alleanze sono fondamentali. Perché il mondo è sempre più instabile. I conflitti in Ucraina, in Medio Oriente e in Iran mostrano infatti che il il vecchio equilibrio globale non esiste più, è finito per sempre”. Per costruire una pace duratura e stabile – conclude – “è necessario lavorare insieme a un nuovo ordine mondiale, puntando sul dialogo e sulla cooperazione tra Stati e in questo percorso il ruolo del Sud del mondo è decisivo”.