Italia, un ponte diplomatico tra i Paesi del Mediterraneo e l’Africa

Foto: Ufficio stampa evento / ufficio stampa (28/04/26)

Vertice con 30 delegati

Nella splendida cornice del Circolo degli Affari Esteri di Roma, sede legale della Federazione Nazionale dei Consoli, si è svolta la Conferenza Internazionale FE.N.CO. – E.F.C.A.C., appuntamento di alto profilo istituzionale e diplomatico che ha visto l’Italia protagonista nel suo ruolo strategico di ponte tra Europa, Mediterraneo ed Africa. L’iniziativa, organizzata dalla FE.N.CO. (Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia) con il Presidente Ambasciatore Luigi Mattiolo ed il Coordinatore Nazionale, l’avvocato Gennaro Famiglietti (Console Generale di Bulgaria), che, unitamente ai componenti del consiglio direttivo del sodalizio, hanno lavorato per organizzare a Roma un appuntamento di altissimo livello istituzionale ed internazionale e per realizzare un momento di straordinario valore per approfondire il dialogo sulla diplomazia ed il ruolo dell’Europa in questa delicata fase storica. Presenti l’onorevole Lorenzo Cesa, Presidente Delegazione Italiana presso l’Assemblea Parlamentare Nato, l’Ambasciatrice Maria Assunta Accili, Presidente del Circolo degli Esteri e S.E. Ambasciatore Bruno Antonio Pasquino, Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

Roma crocevia del dialogo

La sessione di lavoro ha visto la numerosa partecipazione di rappresentanti FE.N.CO., EFCAC, oltre trenta Ambasciatori e delegazioni diplomatiche, confermando Roma come crocevia privilegiato del dialogo internazionale ed in particolare l’Italia quale ponte diplomatico con i paesi del Mediterraneo ed i paesi Africani. Momento centrale della conferenza la riflessione sul tema: “La crisi del Diritto Internazionale: quale ruolo per la Diplomazia?”. Ospite d’onore il senatore Pier Ferdinando Casini, il

quale ha ribadito l’importanza del multilateralismo eroso da una critica costante in favore del governo della forza. Particolarmente toccante l’intervento dell’ambasciatore dell’Ucraina in Italia S.E. Ihor Brusylo che ha riportato le condizioni strazianti della popolazione ucraina afflitta dal conflitto in corso. Le conclusioni affidate a S.E. Ambasciatore Bruno Antonio Pasquino hanno ribadito la straordinaria importanza della rete consolare che si conferma come primo punto di contatto per i cittadini all’estero. L’incontro è stato moderato dal direttore Stefano Folli.

Momento di confronto

Nel corso della conferenza si è tenuta anche l’Assemblea Internazionale E.F.C.A.C., introdotta dal Presidente Jean Jacques Haus, momento di confronto tra rappresentanti del mondo diplomatico europeo e internazionale, con la partecipazione di numerosi Consoli provenienti da tutta Europa. I rappresentanti del sodalizio hanno espresso vivo compiacimento per l’iniziativa intrapresa dalla FENCO e ringraziando vivamente l’Ambasciatore Luigi Mattiolo ed il console generale Gennaro Famiglietti per l’interessante e prestigioso programma e per la altissima qualità degli ospiti presenti.

Rappresentanze diplomatiche di Ucraina e Libano

Grande soddisfazione ha espresso il Console Generale Gennaro Famiglietti per la riuscita di summit prestigioso e complicato dove:

“La presenza delle rappresentanze diplomatiche di Ucraina e Libano rafforza il senso di responsabilità verso Paesi segnati da conflitti. Eventi come questo rappresentano un momento cruciale per il rafforzamento della diplomazia europea e per il ruolo centrale dell’Italia nello scenario internazionale”.

Far tornare diritto internazionale strumento di risoluzione

Un chiaro messaggio è stato lanciato dal presidente FENCO l’Ambasciatore Mattiolo: “I due sodalizi, in questa tre giorni, si sono aperti l’uno verso l’altro in un momento in cui è necessario fare quadrato e di lavorare in una dimensione europea e di aprire l’Europa al Mondo. Il nostro obiettivo, per il quale lavoriamo ogni giorno, è lavorare per far tornare il diritto internazionale ad essere lo strumento di risoluzione delle controversie e il dialogo torni ad essere il metodo di collaborazione internazionale”.