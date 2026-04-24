Israele-Libano, Trump: “Esteso di tre settimane il cessate il fuoco”. Pace entro l’anno? Resta l’incognita Hezbollah

Foto: foto Ansa (23 aprile 2026)

Gli incontri alla Casa Bianca

Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. A dare l’annuncio Donald Trump, che ha definito “davvero storico” l’incontro avvenuto nello Studio Ovale alla Casa bianca fra esponenti diplomatici di Libano e Israele. Un tavolo che prorogato di 21 giorni la stregua. L’iniziale cessate il fuoco di dieci giorni, entrato in vigore venerdì 17 aprile, sarebbe dovuta scadere il prossimo lunedì. “Hanno concordato ulteriori tre settimane di, immagino, assenza di spari, un cessate il fuoco, niente più spari. Vedremo. Speriamo che ciò accada. Non avverrà direttamente tra loro, ma dobbiamo ancora tenere conto di Hezbollah”, ha aggiunto il presidente Usa.

Libano-Israele, Trump: prorogato di 3 settimane il cessate il fuoco

“Abbiamo avuto un ottimo incontro con i massimi funzionari del Libano e di Israele. E credo che il presidente del Libano e il primo ministro di Israele, nel corso delle prossime due settimane, verranno qui”. Così Trump, soddisfatto della mediazione, al termine del secondo round di colloqui a Washington. “Sono uno accanto all’altro e non si sono incontrati per tanti, tanti anni”, ha detto parlando ai giornalisti dopo l’incontro a cui ha partecipato di persona. Trump è ottimista riguardo a un possibile bilaterale alla Casa Bianca tra Benjamin Netanyahu e di Joseph Aoun. “Sono alleati su determinate questioni, e nemici su altrettante. Ma certamente, se si guarda a Hezbollah, è proprio su quel fronte che tutti sembrano essere uniti: contro di loro”. Il presidente Usa si è detto convinto che esista una “grande possibilità” di raggiungere la pace entro quest’anno. Sullo sfondo resta anche il ruolo dell’Iran: Washington continua a chiedere a Teheran di interrompere il sostegno ai gruppi armati della regione, compreso Hezbollah.

Rubio: abbiamo il tempo per lavorare a una pace duratura

Il segretario di Stato Marco Rubio, che il 16 aprile aveva ospitato al dipartimento di Stato il primo round di colloqui, ha sottolineato che il coinvolgimento diretto del presidente americano è stato decisivo per ottenere l’estensione della tregua. “Il presidente ha voluto essere coinvolto personalmente. E sono lieto che lo sia stato, perché ciò ha reso possibile ottenere questa proroga. E dà a tutti il tempo di continuare a lavorare per quella che sarà una pace duratura tra due Paesi che desiderano vivere in pace“.

Resta l’incognita Hezbollah che non partecipa ai tavoli

Resta l’incognita Hezbollah, che non partecipa ai tavoli negoziali. Hezbollah ha “il diritto di rispondere” a eventuali “attacchi” israeliani durante la tregua in Libano. Parola di Ali Fayad, deputato de “Partito di Dio”, dando voce alla prima reazione dopo i colloqui di Washington. Secondo Fayad, come riporta il giornale L’Orient Le Jour, prorogare la tregua “non ha senso” alla luce delle “azioni ostili” da parte di Israele. Si tratta – ha detto – di un cessate il fuoco “imposto unicamente al Libano”. Rubio ha definito Israele e Libano “vittime del gruppo”, aggiungendo che “il popolo libanese merita di vivere in un Paese pacifico e prospero”. “Ciò che ostacola tutto questo è un’organizzazione terroristica che opera all’interno del loro territorio nazionale. Questa minaccia deve essere eliminata. Sono molto ottimista sul fatto che, tra poche settimane, saremo più vicini a quel tipo di pace duratura che i popoli di Israele e del Libano meritano”. L’ambasciatore israeliano Yechiel Leiter ha confermato che Israele e il Libano “non sono mai stati così vicini come oggi”. L’ambasciatrice libanese negli Stati Uniti, Nada Hamadeh Moawad, ha ringraziato Trump per aver presieduto “questo momento storico”.