Razzo sui soldati italiani Unifil in Libano: nessun ferito, ma danni alle infrastrutture

Foto: Ansa / Ministero della Difesa (14/10/2024)

Sotto attacco la base di Shama

Nel pomeriggio, un razzo, la cui origine è ancora in fase di accertamento, ha colpito la base di Shama, in Libano. Lì c’è il quartier generale del contingente italiano e del settore Ovest della missione Unifil. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa, spiegando che non ci sono feriti tra i nostri militari e che sono stati segnalati soltanto leggeri danni alle infrastrutture. Al momento, Guido Crosetto è in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa, con il comandante del Covi e con quello del contingente italiano, per ottenere aggiornamenti costanti sulla vicenda e sulle condizioni del personale coinvolto. La situazione nel Paese dei cedri è tesa da diverso tempo, a causa della guerra tra i miliziani islamisti di Hezbollah, alleati di Hamas e dell’Iran, e le forze armate israeliane.

Per ora, le forze armate libanesi si sono ritirate da altri villaggi al confine con Israele, tra cui Rmeich, Ain Ibl, Braachit e Beit Yahoun, mentre l’esercito ebraico avanza sempre di più nella zona meridionale del Paese per raggiungere un tratto del fiume Litani. Le truppe dell’Idf hanno conquistato la seconda linea di villaggi di confine, tra gli 8 e i 10 chilometri nel territorio libanese, riconquistando l’area che occupavano nel 2024 e che poi hanno abbandonato dopo il cessate il fuoco di novembre.

Razzo sul contingente italiano dell’Unifil in Libano: nessun ferito, ma la tensione resta alta

La tensione in Libano resta alta, ma come ha sottolineato mercoledì il comandante dei caschi blu, Diodato Abagnara: «Se l’Onu abbandonasse non si potrebbero svolgere attività fondamentali, dal supporto a civili e organizzazioni umanitarie fino al monitoraggio costante di quanto accade sulla blue line, la linea di confine. Perché oggi la presenza delle truppe delle Nazioni Unite è vitale per contribuire all’obiettivo della stabilità del Paese: purtroppo non si evita il conflitto, ma ci resta il compito di facilitare tra le parti una soluzione». L’alto funzionario militare ha ricordato che a sud, fino ai periodi recenti, la situazione non è mai stata così complessa: «Nell’ultima settimana ci sono stati molti combattimenti tra le milizie Hezbollah e le forze israeliane, il personale per ragioni di sicurezza raggiunge quotidianamente i bunker ove necessario per evitare effetti collaterali dovuti ad attacchi aerei, artiglieria e lanci di razzi tra Hezbollah e le Idf».

Attualmente, spiega Diodato Abagnara, «abbiamo la capacità di adattarci in sicurezza alla situazione riducendo ogni rischio per il personale. Nell’ultima settimana sono stati superati i cento lanci quotidiani di razzi da parte di Hezbollah e i 300 dell’Idf, secondo i dati riportati e lo scontro rimane limitato tra loro senza nessun coinvolgimento. Sono inoltre innumerevoli invece le traiettorie aeree ogni giorno, che comprendono passaggi di aerei, elicotteri, razzi e droni che sorvolano l’area come riportato dalle Nazioni unite, in violazione della risoluzione 1701».