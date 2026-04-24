Inspiegabile boom di polmoniti di primavera: in Italia aumentano i ricoveri, colpiti anche i giovani

Foto: Ansa / SERGEI CHIRIKOV (9/06/2020)

Allerta stagionale

Aumento di ricoveri per infezioni respiratorie di diversa origine. I medici rassicurano: «Per capirne i motivi dobbiamo studiare numeri e casi, non si tratta comunque di Covid»

Non solo anziani, ma anche moltissimi giovani italiani questa primavera stanno facendo i conti con bronchiti e polmoniti. In particolare, negli ultimi giorni, gli ospedali del Veneto hanno registrato un rapido aumento dei ricoveri per patologie respiratorie, con letti saturi in diverse strutture da Padova a Rovigo, Belluno, Dolo e nel Vicentino. Il fenomeno delle cosiddette “polmoniti di primavera” si è esteso in tutto il Paese e ha coinvolto in particolare i reparti di Medicina, Geriatria e Pneumologia, dove si è osservata una presenza superiore alla media stagionale.

Boom di ricoveri in tutta la regione

«La presenza di pazienti con problemi respiratori è superiore al solito, in genere la primavera si distingue per l’aumento di asmatici — illustra il pneumologo Andrea Vianello al Corriere della Sera— In alcuni casi si è isolato il batterio Pneumococco, capace di scatenare la polmonite anche nei giovani, ma ci possono essere altre motivazioni. Confidiamo di aver superato il picco, benché si rilevi un aumento degli accessi anche al Pronto Soccorso. È stato un brutto periodo per le polmoniti, tante e più numerose del passato pure d’inverno e provocate dall’influenza, ma al momento la situazione è sotto controllo. Per capirne i motivi dobbiamo studiare numeri e casi, non si tratta comunque di Covid».