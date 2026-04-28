Giallo a Pavia, l’ombra dell’omicidio su una 22enne scomparsa e ritrovata morta in un dirupo. Le ipotesi al vaglio

Foto: Ansa / Paolo Torres (28 aprile 2026)

Mistero dall'Oltrepò pavese

Sul sentiero di una misteriosa scomparsa, un’intera città si ritrova a fermare le ricerche a prendere coscienza di un incubo che oscilla al bivio tra incidente e omicidio. e nel frattempo, le colline di Cecima, nell’Oltrepò Pavese, si tingono di nero. Quello che doveva essere un martedì qualunque si è trasformato in uno scenario horror quando, intorno alle 10 del mattino, carabinieri e medico legale chiamati da una persona transitata nella zona, hanno rinvenuto il corpo senza vita di una ragazza di soli 22 anni, di Voghera (Pavia), che giaceva in fondo a una scarpata profonda 80 metri.

Giallo a Pavia, 22enne scomparsa trovata morta in un dirupo

Quei poveri resti spuntavano dall’erba incolta, in fondo a un dirupo: e ora, a partire da quel tragico rinvenimento, gli inquirenti al lavoro sul caso non escludono alcuna pista e nessuna ipotesi, comprese quelle della caduta accidentale. E la più scioccante: quella dell’omicidio.

Tre giorni di angoscia, poi il drammatico rinvenimento del corpo

La vittima era scomparsa da Voghera tre giorni fa. Da allora, i genitori vivevano in un limbo di speranza e terrore, conclusosi nel modo più tragico lungo la strada che conduce alla frazione Serra Del Monte. Il ritrovamento ha fatto scattare immediatamente l’allarme, portando sul posto gli uomini del reparto operativo di Pavia, la Scientifica e il magistrato di turno.

Pavia, 22enne trovata morta in una scarpata: i segni di un’aggressione e un terribile sospetto

Come anticipato allora, sebbene gli inquirenti non escludano ancora formalmente l’ipotesi di una caduta accidentale, a quanto riporta il Corriere della sera tra gli altri, il primo esame del medico legale avrebbe aperto uno squarcio inquietante sulla dinamica dei fatti. Sul corpo della giovane, infatti, sarebbero stati rinvenuti segni compatibili con un’aggressione. Un elemento che sposterebbe pesantemente l’asse delle indagini verso l’ipotesi di omicidio.

Il mistero dell’alba

Ma non è ancora tutto. Perché stando a quel poco che trapela ci sarebbe un dettaglio, riportato da alcuni testimoni, che potrebbe rivelarsi utile: intorno alle 5 del mattino i cani della zona avrebbero abbaiato furiosamente, rompendo il silenzio della valle. È in quel momento che si è consumata la tragedia? La ragazza è stata spinta nel vuoto dopo una colluttazione? O è rimasta vittima di una terribile caduta accidentale? Non è dato saperlo ancora.

Quel che è certo, al momento, è che i carabinieri che hanno isolato la zona. Gli uomini del reparto operativo di Pavia alle prese con rilievi e riscontri, insieme ai colleghi del reparto scientifico. Così come il magistrato di turno della Procura di Pavia e il medico legale che è sceso giù nella scarpata per esaminare i resti della donna, sono concentrati sul mistero per sciogliere dubbi e sospetti e trovare la verità che renda quanto meno giustizia e risposte concrete alla fine di una ragazza di soli 22 anni…