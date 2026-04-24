Ecco come sfuggire al traffico di Roma il 25 Aprile: tutti i blocchi, le cerimonie e i cortei previsti

Foto: ANSA / ANSA / MAURIZIO BRAMBATTI ( 29 novembre 2024)

Festa e blocchi

Sarà una giornata difficile, per la mobilità, quella di domani a Roma, dove si svolgerà la maggior parte delle manifestazioni e delle celebrazioni dedicate alla Festa della Liberazione del 25 Aprile. La giornata si aprirà con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che deporrà una corona d’alloro alla Tomba del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria. Per questo motivo, a partire dalle 7 del mattino sarà vietata la circolazione in via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, piazza di San Marco,via del Teatro Marcello (direttrice di marcia da via delle Tre Pile e piazza Venezia), via degli Astalli (nel tratto compreso tra via del Plebiscito e via di San Marco), via di San Venanzio, piazza d’Aracoeli. Ma dal centro storico fino alle periferie, numerosi quartieri saranno interessati dagli eventi, da Piramide a Centocelle, passando per il Quarticciolo. Ma accanto alle manifestazioni, spazio anche allo sport con il tradizionale Gran Premio ciclistico della Liberazione nella zona di Caracalla.

Tra le 12 e le 13 è, inoltre, prevista una pedalata che attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della città: da Caracalla a Piramide, passando per il Circo Massimo, la Bocca della Verità e piazza Venezia.

Imponente il dispositivo previsto per la sicurezza, con un piano in via di definizione durante il tavolo tecnico convocato in Questura. L’obiettivo è garantire il regolare svolgimento delle iniziative in una giornata particolarmente partecipata.

Traffico a Roma, i cortei del 25 Aprile

Saranno diversi i cortei organizzati nel corso della giornata, distribuiti in varie zone della città. Alle 10.30 partirà la manifestazione promossa dall’Anpi, con partenza da Porta San Paolo e arrivo al Parco Schuster. Il corteo attraverserà diverse strade dell’area Ostiense, coinvolgendo un ampio tratto urbano.

In mattinata, già dalle 8.30, i movimenti studenteschi e alcuni collettivi, insieme ai gruppi pro-Palestina, si ritroveranno nei pressi della Fao per un primo concentramento. Dopo un passaggio simbolico davanti all’Ambasciata di Cuba, si uniranno al corteo principale. Tra gli slogan annunciati: richiami alla Resistenza, alla solidarietà internazionale e alla contrarietà al riarmo. Un altro corteo è previsto dalle 9.30 nella zona di Valle Aurelia, con un percorso che interesserà viale delle Milizie e le strade limitrofe.

Sempre alle 10.30, ma a Roma est, partirà una manifestazione antifascista da piazza delle Camelie verso via Molfetta, attraversando quartieri come Centocelle. Prima della partenza è prevista anche l’installazione di un simbolo dedicato alla resistenza palestinese.

Nel pomeriggio, alle 17, è in programma un ulteriore corteo a Primavalle, con partenza da piazza San Zaccaria Papa e arrivo in via Taggia, lungo un percorso che toccherà diverse vie del quartiere.