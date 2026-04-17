De Luca torna a fare lo “sceriffo” e dice no a immigrati e delinquenti: il campo largo è il suo vero nemico

Foto: ansa / CIRO FUSCO (: 15/ott/2024 ore 15:59)

Le amministrative a Salerno

La doppia faccia dell'ex governatore della Campania che cerca di sedurre l'elettorato di destra con le sue solite furbizie

«Masaniello è turnat», direbbe Pino Daniele. Don Vincenzo De Luca si rimette le vesti dello sceriffo nella scalata al quinto mandato di sindaco a Salerno e parla di contrasto a «delinquenti» e a immigrazione selvaggia proprio mentre il campo largo dice no al decreto legge sulla sicurezza. Ma del resto il campo largo è il vero nemico dell’ex governatore della Campania.

Il Rais sceriffo

Il Rais veste le spoglie dello sceriffo. Dice che Salerno dovrà «emarginare i delinquenti» e che contrasterà «l’immigrazione illegale». Parla di sicurezza come priorità massima per la sua città e il Partito democratico, costretto finanche a presentarsi come suo alleato senza simbolo, tace. E del resto perché dovrebbe parlare visto che il segretario regionale è proprio il figlio di De Luca, Piero, deputato? Il resto del campo largo è stato perlomeno più coerente, atteso che Cinquestelle e Avs correranno da soli e probabilmente la stessa cosa faranno i riformisti di Matteo Renzi.

Il versipelle De Luca

Vincenzo De Luca recita due parti in commedia. Il venerdì nella sua fortunata rubrica sui social spara sentenze e accuse contro il governo di centrodestra, difende gli immigrati e «la solidarietà», fa il leader di una coalizione progressista. Il resto della settimana, invece, lo spende per disarcionare completamente le idee e i progetti del centrosinistra. Per criticarne contenuti e aspetti, per mostrarsi come uomo al di sopra delle parti, strizzando l’occhiolino agli elettori di destra. È un esercizio che gli è sempre riuscito e che proprio oggi l’elettorato di destra deve sventare, dicendo no alle sua avances. Perché De Luca è abile: sottrae a destra per rimanere poi saldo a sinistra.

Seppure i sondaggi lo diano in netto vantaggio non è affatto detto che De Luca rivinca le elezioni a Salerno. L’obiettivo è portarlo al ballottaggio e allora si che la partita sarebbe tutta da giocare.