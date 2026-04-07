Crosetto: “Crisi senza precedenti, Hiroshima non ci ha insegnato nulla. In Italia opposizione infantile”

Foto: Ansa / Massimo Percossi (24/03/2026)

Rischio follia

“Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo. È una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti. C’è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere. E questo pone chi ha voglia di ragionare di fronte alla grande debolezza del multilateralismo. Che non ha saputo prendere lezioni da quanto era accaduto nel secolo scorso e non ha consolidato gli anticorpi per ciò che stiamo vivendo ora”. Così il ministro Guido Crosetto in una lunga intervista al Corriere della Sera a poche ore dall’informativa alla Camera su Sigonella. Il rischio è un’escalation incontrollata. “Perché so che l’umanità ci ha dimostrato che non esiste limite alla follia. Sono esseri umani come noi quelli che hanno deciso che per far finire un conflitto fossero accettabili anche Hiroshima e Nagasaki. Purtroppo continuiamo ad avere armi nucleari e chi non le ha le cerca. Non abbiamo imparato nulla”.

Crosetto: situazione in Iran senza precedenti negli ultimi decenni

L’Iran ha risposto no alle richieste Usa, c’è un modo per fermare Trump? “Trump è il leader di una nazione sovrana e nessuno dall’esterno è in grado di influenzarlo. Credo – dice il ministro della Difesa – semplicemente che dovrebbe avere collaboratori più coraggiosi. Uno dei problemi di questa presidenza è che nessuno osa contraddire il Capo. L’Iran degli ayatollah, a capo dell’integralismo, anti occidentale, che teneva sotto scacco ogni libertà era un problema di tutti. Con questa guerra decisa in due senza confronto e legittimità internazionale gli hanno fatto un regalo. Su tempi e modi sarebbe stata utile meno approssimazione”. Quanto alla debolezza dell’Europa Crosetto ammette che fa ciò che può, “ma non mi pare con successo. Intanto ognuno dovrebbe fare la propria parte. Io rivendico che l’Italia abbia preso una posizione importante e seria quando ha detto di non condividere questa guerra cercando di limitare al massimo i danni”.

Il ministro: “Trump dovrebbe avere collaboratori più coraggiosi”

Crosetto ribadisce la natura dei rapporti con la Casa Bianca. “L’Italia non è alleata di Trump o Biden, noi siamo alleati degli Stati Uniti. Soltanto chi è stupido può pensare che si possa rompere questa alleanza. Pensiamo a oggi. Pensiamo all’Iran che decida di reagire lanciando un razzo contro di noi. Se non ci fosse la difesa della Nato ogni Paese rischierebbe molto di più e sarebbe molto più indifeso”. E ancora: “Non credo che Trump possa uscire dalla Nato. Gli servirebbe il voto del Congresso e dubito che sarebbe favorevole. Potrebbe invece decidere di ritirare i soldati dall’Europa. E questo ci renderebbe più deboli, meno difesi. In questo momento non siamo in grado di reagire tutti insieme sostituendoli. Dialogo, attività diplomatica. Trump ha l’agenda dettata dalla volontà di vincere in fretta anche perché dovrà confrontarsi con le elezioni di Midterm. Questa guerra sta mettendo a rischio anche gli Stati Uniti nella loro leadership mondiale”.

In Italia opposizione infantile e ridicola

Poi lo sguardo si sposta alle reazioni del centrosinistra al viaggio della premier nel Golfo. “Un atteggiamento infantile e ridicolo. Io non avrei mai criticato Renzi o Conte se fossero andati per garantire il nostro futuro. Anche perché se fossero stati al nostro posto e fossero stati saggi avrebbero dovuto fare esattamente la stessa cosa. Questa cosa di vestire o svestire i panni a seconda se si governa o si è all’opposizione dimostra che la classe dirigente non è adeguata”. Parole chiare anche sulle basi americane. “Abbiamo l’obbligo di lasciare aperte le basi perché questo prevedono i trattati. E perché tutti i governi si sono comportati allo stesso modo, ma abbiamo regole.

Sono accordi che non abbiamo sottoscritto noi. Se ai nostri predecessori non piacevano avrebbero potuto annullarli o quantomeno metterli in discussione. Non mi risulta che ciò sia avvenuto“.