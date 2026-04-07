Crosetto alla Camera: “No a rotture isteriche. Non siamo in guerra contro l’Iran, ma rispettiamo i trattati e le alleanze”

L'informativa a Montecitorio

Il ministro della Difesa ribadisce con chiarezza la posizione italiana e dice no all'uso di qualsiasi arma atomica

«Sappiamo far rispettare i trattati, siamo alleati degli Usa e siamo nella Nato, ma non siamo in guerra contro l’Iran». Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente sull’utilizzo delle basi Usa in territorio italiano, dopo il no dell’Italia all’utilizzo della base di Sigonella, il 27 marzo scorso, per gli aerei americani impegnati nel conflitto a Teheran.

Le parole di Crosetto: “Nessun governo ha rotto alleanza con Usa”

«L’applicazione degli accordi sull’uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un’assoluta, coerente continuità da oltre 75 anni. Nessun governo, di nessun colore politico, ha mai disatteso, messo in discussione, o anche solo ventilato l’ipotesi di non attuare i trattati internazionali fra Italia e Stati Uniti. Non lo dico in modo polemico. Nessun governo, giustamente, ha mai messo in discussione questi accordi. Ne ha preso atto e li ha applicati», ha aggiunto il ministro Crosetto.

“No a interpretazioni isteriche”

«Noi non possiamo assecondare rotture isteriche, né subordinazione infantile, perché la strada in cui ci muoviamo è quella della legge, dei trattati internazionali, e della Costituzione», ha poi proseguito il titolare della Difesa. «Questi trattati hanno sempre costituito l’ossatura del nostro sistema di sicurezza, l’archetipo di un sistema di difesa che nel più ampio contesto di alleanza atlantica ci ha permesso di vivere serenamente in prosperità – ha aggiunto Crosetto – e rappresenta l’unico sistema di deterrenza e difesa credibile attuale».

“I governi di centrosinistra hanno sempre concesso le basi”

«Anche parte delle forze politiche che alcune volte sento criticare in giro, chiedendo la revisione dei trattati a gran voce – ha detto ancora il ministro – ha sempre agito nell’alveo di quei trattati, nel loro scrupoloso rispetto, senza mai negare l’utilizzo delle basi italiane alle forze americane. E forse anche senza la trasparenza che qualcuno in questa vicenda recente ha voluto adottare».

“Nessuno deve usare l’atomica”

«Se ho paura che Trump utilizzi l’atomica in Iran? Nessuno deve usarla – ha aggiunto Crosetto –. La mia dichiarazione era proprio sulla follia del mondo che si sta facendo di nuovo una guerra verso l’atomica. Pensavamo di esserne usciti dopo gli accordi tra Stati Uniti e Russia. Dobbiamo riprendere in mano quell’agenda perché al mondo nessuno pensi che si possano risolvere i conflitti con l’atomica. La mia preoccupazione è per quelli che inseguono per averla», ha concluso il responsabile della Difesa.