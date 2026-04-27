Attentato a Trump, parla la sorella dello sparatore: “Aveva idee estremiste”. Melania derisa da un comico: “Vedova in attesa”

Foto: Ansa / Ansa (26/4/2026)

Lo sviluppo delle indagini

Cole Tomas Allen, l’attentatore che ha cercato di sparare a Donald Trump durante l’evento istituzionale al Washington Hilton «aveva idee estremiste». A testimoniarlo è stata sua sorella, che abita a Rockville in Maryland ed è stata interrogata dalle autorità americane. Secondo quanto riferiscono fonti della Casa Bianca e delle forze di sicurezza citate dal Washington Post, la donna ha affermato che il fratello volesse risolvere quelli che descriveva come i problemi del mondo di oggi. In base a quanto raccontato dagli stessi confidenti, il fratello di Allen aveva allertato la polizia di New London dopo aver ricevuto la lettera con cui l’uomo ha annunciato ai familiari le sue intenzioni di colpire l’amministrazione Trump. Inoltre, Il dipartimento di polizia della località del Connecticut ha confermato che i suoi agenti sono stati contattati verso le 23 di sabato notte, circa due ore dopo che i servizi segreti hanno fermato l’attentatore.

Attentato a Trump, parla la sorella del sospettato: «Aveva idee estremiste». Le falle nella sicurezza

Come ha spiegato anche lo speaker del Congresso, Mike Johnson, il presidente americano avrà bisogno di «maggiore protezione» dopo l’attacco avvenuto durante la cena alla Casa Bianca, perché la sicurezza sembrava essere «un po’ carente». Poi ha aggiunto: «Noi segretari di gabinetto e funzionari governativi con le nostre scorte entriamo dal retro, quindi non ho visto i metal detector e tutto il resto, ma non sembra che fosse sufficiente».

Johnson ha ribadito l’importanza di una maggiore protezione nei confronti di Trump, che al momento è «la figura politica più attaccata e denigrata della storia. È molto resiliente, ma ha bisogno di maggiore protezione. Credo che ci sarà una rivalutazione, molto attenta, su come gestiamo questi grandi eventi». «L’albergo operava sotto i severi protocolli di sicurezza indicati dal Secret Service», ha ribattuto un portavoce dell’hotel in cui si è tenuta la cena, mentre prosegue la polemica sulle falle nella sicurezza.

Melania Trump derisa da un comico: «Sembra una vedova in attesa»

Qualche giorno prima dell’attacco alla cena dell’amministrazione Trump, il comico Jimmy Kimmel dell’emittente Abc aveva fatto una battuta di cattivo gusto, mentre immaginava di partecipare all’evento. «Hai il bagliore di una vedova in attesa», aveva detto, rivolgendosi a Melania Trump. E la reazione della first lady non si è fatta attendere: «La retorica odiosa e violenta di Kimmel è pensata per dividere il nostro Paese». Poi l’ha definito un «codardo» ed ha esortato la rete televisiva a «prendere posizione» dopo le uscite del personaggio.

«Il monologo su di me e la mia famiglia non è comicità: le sue parole sono corrosive e aggravano la malattia politica negli Stati Uniti – ha scritto Melania su X -. Persone come Kimmel non dovrebbero avere l’opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera per diffondere odio. Un codardo, Kimmel si nasconde dietro Abc perché sa che il network continuerà a proteggerlo». In effetti, il clima politico in America è tutt’altro che disteso, soprattutto dopo l’omicidio di Charlie Kirk a settembre 2025.