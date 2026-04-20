Domani a Roma la XIV edizione del premio Caravella Natale di Roma 2026 (Hotel Universo, ore 17,30)

Annuale kermesse

Domani 21 aprile si svolgerà a Roma la XIV edizione del Premio Caravella Tricolore – Natale di Roma. L’evento è previsto per le 17.30 all’Hotel Universo, in via Principe Amedeo a Roma, nei pressi della Stazione Termini. Come ogni anno il riconoscimento, organizzato da Domenico Gramazio, verrà conferito a personalità che si sono messe in luce in variegati ambiti professionali – dalla cultura al sociale – coniugando valori, tradizione, modernità. Tante le specificità e i settori coinvolti in un’edizione che vede una quarantina di premiati: giornalismo, letteratura, politica, arte e scienza, saggistica.