Va a scuola con un coltello nello zainetto: denunciata una studentessa a Catanzaro

Ancora violenza

A far scattare l’allarme sono state alcune compagne di classe, che da tempo manifestavano timori per il comportamento della ragazza

Una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori è stata sventata grazie alla prontezza di una docente e alla tempestività della dirigenza scolastica. È accaduto nel plesso “Bruno Chimirri” dell’IIS Vittorio Emanuele II, a Catanzaro, dove una studentessa è stata trovata in possesso di un coltello all’interno dello zaino.

A far scattare l’allarme sono state alcune compagne di classe, che da tempo manifestavano timori per il comportamento della ragazza. Confidenze raccolte con attenzione da una professoressa, che ha immediatamente segnalato la situazione alla dirigenza. Da lì, la decisione di procedere a un controllo dello zainetto, nel rispetto delle procedure previste.

Il coltello di diciotto millimetri e la denuncia

All’interno dello zainetto è stato rinvenuto un coltellino con una lama di circa 18 centimetri. Un elemento che ha reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine: sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catanzaro, che hanno preso in carico la situazione.

I genitori della studentessa sono stati convocati presso gli uffici dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp), mentre gli atti sono stati trasmessi alla Procura per i Minorenni per le valutazioni del caso.

Ancora violenza

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle scuole e, in particolare, quello del possesso di oggetti potenzialmente pericolosi da parte di minori. Proprio di recente, il legislatore è intervenuto rafforzando le misure di prevenzione e controllo, introducendo norme più stringenti sul porto di armi improprie, tra cui i coltelli, soprattutto in ambito scolastico e tra i giovani, dopo quanto accaduto mercoledì scorso a Bergamo.

La normativa prevede un inasprimento delle conseguenze anche per i minori, con un maggiore coinvolgimento delle famiglie e percorsi di responsabilizzazione, oltre alla possibilità di interventi educativi e di sostegno psicologico. Un approccio che punta non solo alla repressione, ma anche alla prevenzione di comportamenti a rischio.