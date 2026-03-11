Nuova tragedia
Uomo si dà fuoco, strage su un autobus svizzero: 6 morti. Terrorismo? Un video documenta l’orrore
Un video virale in rete documenta una scena orripilante: un bus in fiamme con molte persone a bordo. Una nuova tragedia si è consumata in Svizzera ieri sera quando un autopostale – un pullman adibito a servizio di corriera – si è incendiato nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo, provocando la morte di 6 persone e il ferimento di altre 4. Il numero delle vittime è stato confermato dalla Polizia cantonale friburghese nel corso di una conferenza stampa.
IL VIDEO DEL ROGO SUL BUS SVIZZERO
🚨HORRIFIC SCENES IN SWITZERLAND!
A man reportedly poured gasoline on himself and set himself on fire aboard a public bus in Kerzers,Switzerland on Tuesday evening.
The bus was completely destroyed by the inferno. Police confirm multiple dead and injured.#Kerzers #Switzerland pic.twitter.com/siJPSAaWQA
