Uomo si dà fuoco, strage su un autobus svizzero: 6 morti. Terrorismo? Un video documenta l’orrore

Nuova tragedia

Un video virale in rete documenta una scena orripilante: un bus in fiamme con molte persone a bordo. Una nuova tragedia si è consumata in Svizzera ieri sera quando un autopostale – un pullman adibito a servizio di corriera – si è incendiato nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo, provocando la morte di 6 persone e il ferimento di altre 4. Il numero delle vittime è stato confermato dalla Polizia cantonale friburghese nel corso di una conferenza stampa.

Testimoni oculari, tra cui uno ripreso in un video dal quotidiano Blick mentre parlava in albanese con il volto annerito dal fumo, hanno riferito che un uomo a bordo si è versato benzina addosso e si è dato fuoco, scatenando l’incendio. La polizia cantonale conferma un possibile “atto deliberato” o “errore umano” ma non esclude ipotesi come suicidio o altro, e sta indagando senza rivelare l’identità dell’uomo, che potrebbe essere tra le vittime. Al momento, la polizia sta esaminando con priorità la pista di una causa umana alla base dell’incendio, “e persino di un atto deliberato”, ha dichiarato uno degli inquirenti. Alcuni testimoni hanno infatti affermato che uno sconosciuto “ha consapevolmente utilizzato un ordigno incendiario”, ha osservato Frédéric Papaux, portavoce del team investigativo. Al momento però l’evento non è stato dichiarato né un atto terroristico né un’azione dovuta a un gesto di protesta estrema, quale un’autoimmolazione.

IL VIDEO DEL ROGO SUL BUS SVIZZERO