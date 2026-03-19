Schlein, che confusione: al comizio per il referendum lancia l’appello per il Sì (video). Gaffe o lapsus freudiano?

Parola di Elly

Elly Schlein è diventata la protagonista dei social in queste ore, soprattutto delle pagine ufficiali dei partiti di centrodestra, per via del suo appello a votare Sì, lanciato in uno degli eventi referendari e tornato prepotentemente alla ribalta dopo il poco esaltante comizio finale di mercoledì 18 marzo a Piazza del Popolo.

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Schlein e l’appello per il Sì che avrebbe fatto contento il nonno

Che cosa è successo? La spiegazione è presto detta: in confusione, non certo per la calca, dato che gli eventi organizzati dai promotori del No non sono stati molto affollati, come prova la piazza del Popolo desolatamente mezza deserta, la segretaria dem ha ringraziato esplicitamente i comitati per il Sì al referendum. Un errore che non poteva inosservato e che torna di clamorosa attualità ad appena tre giorni dal voto. Tanto più che la domanda a questo punto sorge inevitabile: Elly ha inanellato una gaffe o il suo è stato un lapsus freudiano? Il riferimento arriva inevitabilmente a quanti nel Pd hanno deciso di votare Sì alla riforma Nordio. Come pure è altrettanto inevitabile ripensare alla posizione esplicitamente favorevole alla separazione delle carriere pronunciata dal nonno materno di Elly, ex partigiano ed ex parlamentare socialista Agostino Viviani, morto nel 2009. In queste settimane sono state ripescate le interviste rilasciate dal nonno di Elly sull’argomento, tutte a favore di quanto adottato dal governo Meloni sulla giustizia. Insomma, il Sì di Schlein è una gaffe o un’intenzione indicibile?

Sui social, intanto, spuntano i comenti ilari. «Non riesce a mettersi d’accordo nemmeno con se stessa…», commenta Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega. Infierisce anche il compagno di partito, Alessandro Morelli. «A sinistra sono cosi confusi sulle motivazioni a sostegno del No che chiedono di votare SÌ! O forse è perché fino qualche tempo fa condividevano anche loro questa riforma? Comunque grazie mille Elly! Anche noi sosteniamo il SÌ in ogni territorio!». La domanda continua a tenere banco: sarà stata gaffe o lapsus?