“Per sempre sì, ma voterò no?”. Falso! Sal da Vinci s’indigna (video). L’ultima fake news sul referendum

Da Sanremo alla politica

I sostenitori del No al referendum sulla giustizia ci provano, in tutti i modi, anche con “meme” sui social che propogono dichiarazioni mai fatte. Come quello che circola in queste ore e che vede come protagonista il vincitore del festival di Sanremo Sal Da Vinci. Che nega, sbalordito. “Non ho mai dichiarato nulla su questo argomento, perché credo che ognuno fino all’ultimo momento può decidere di fare e dire quello che vuole. Non mi sono mai esposto da questo punto di vista e quindi è una fake news”, ha detto ai cronisti Sal Da Vinci che gli chiedevano conto di un meme social secondo cui voterebbe ‘no’ al referendum sulla giustizia.

Sal Da Vinci e la fake news sul suo “No” al referendum, parla Gasparri