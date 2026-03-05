Edicola ABBONATI

Polveriera mediorientale

Macron telefona a Meloni: “Impegno comune a difesa dei paesi del Golfo e di Cipro sotto attacco”

Politica - di Sara De Vico - 5 Marzo 2026 alle 14:01

Evitare la deflagrazione incontrollata del conflitto, tutelare i paesi del Golfo vittime della rappresaglia iraniana dopo l’attacco di Usa e Israele. Al sesto giorno di guerra la premier Meloni si è sentita telefonicamente con il presidente francese Emmanuel Macron sull’evoluzione della crisi in Medioriente.

“I due leader – riporta una nota di Palazzo Chigi –  hanno discusso le implicazioni del conflitto in Iran sia sul quadro regionale mediorientale che a livello globale. Concentrandosi in particolare sull’impatto delle ostilità sulla libertà di navigazione”. Nel corso della telefonata Meloni e Macron hanno anche ribadito “il comune impegno per sostenere le Nazioni del Golfo colpite dagli ingiustificabili attacchi iraniani. E la sicurezza di Cipro a evitare un’escalation militare in Libano”, prosegue la nota nella quale viene sottolineato che “i due leader hanno concordato di mantenersi in stretto contatto sull’evoluzione della crisi”.

Impegno comune a sostegno dei paesi del Golfo sotto attacco

Fonti dell’Eliseo riferiscono la telefonata di Macron alla premier Meloni e al primo ministro greco Mitsotakis. “In uno spirito di solidarietà europea, il presidente della Repubblica ha preso l’iniziativa questa mattina di chiamare il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, e il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis”, affermano fonti della presidenza francese. “Hanno concordato di coordinare l’invio di risorse militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale e di collaborare per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso”, sottolineano le stesse fonti.

di Sara De Vico - 5 Marzo 2026