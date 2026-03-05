Macron telefona a Meloni: “Impegno comune a difesa dei paesi del Golfo e di Cipro sotto attacco”

Polveriera mediorientale

Evitare la deflagrazione incontrollata del conflitto, tutelare i paesi del Golfo vittime della rappresaglia iraniana dopo l’attacco di Usa e Israele. Al sesto giorno di guerra la premier Meloni si è sentita telefonicamente con il presidente francese Emmanuel Macron sull’evoluzione della crisi in Medioriente.

“I due leader – riporta una nota di Palazzo Chigi – hanno discusso le implicazioni del conflitto in Iran sia sul quadro regionale mediorientale che a livello globale. Concentrandosi in particolare sull’impatto delle ostilità sulla libertà di navigazione”. Nel corso della telefonata Meloni e Macron hanno anche ribadito “il comune impegno per sostenere le Nazioni del Golfo colpite dagli ingiustificabili attacchi iraniani. E la sicurezza di Cipro a evitare un’escalation militare in Libano”, prosegue la nota nella quale viene sottolineato che “i due leader hanno concordato di mantenersi in stretto contatto sull’evoluzione della crisi”.

Fonti dell’Eliseo riferiscono la telefonata di Macron alla premier Meloni e al primo ministro greco Mitsotakis. “In uno spirito di solidarietà europea, il presidente della Repubblica ha preso l’iniziativa questa mattina di chiamare il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, e il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis”, affermano fonti della presidenza francese. “Hanno concordato di coordinare l’invio di risorse militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale e di collaborare per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso”, sottolineano le stesse fonti.