L’Iran fa un buco nell’acqua: mine nello Stretto di Hormuz per fermare le navi, ma il flusso prosegue

L'allarme petrolio

L’Iran continua la sua campagna di intimidazione nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran hanno iniziato a piazzare diverse mine attraverso l’uso di piccole imbarcazioni. A dare notizia della nuova strategia militare della Repubblica islamica è stato il New York times, citando un funzionario americano informato sui fatti. Gli Usa, nei giorni scorsi, hanno evidenziato più volte di aver distrutto le grandi navi iraniane, facendo a pezzi la flotta, ma evidentemente i Pasdaran hanno trovato delle misure alternative per potere a termine il proprio piano. A quanto pare, le forze armate di Teheran possono schierare centinaia di piccole imbarcazioni, capaci di ostacolare la rotta delle navi più imponenti. Si tratta di una tattica che va di pari passo con le ultime dichiarazioni del nuovo ayatollah Mojtaba Khamenei, che nel suo primo messaggio scritto ha confermato che «la leva del blocco dello Stretto di Hormuz deve continuare ad essere utilizzata».

I Pasdaran piazzano mine nello Stretto di Hormuz, ma la nuova tattica è inefficiente contro gli Usa

Le nuove operazioni dei Pasdaran, secondo in funzionario citato dal quotidiano americano, sono piuttosto inefficienti. Nonostante ciò. l’Iran spera di poter completare le tattiche per il disturbo prima che gli Stati Uniti riescano a bonificare la zona. L’obiettivo principale di Teheran, in questo momento, è quello di evitare che le navi oltrepassino lo Stretto con estrema facilità. Dopo essere venuto a conoscenza del piano, Trump ha avvisato i nemici in Medio Oriente che questa trovata non farà alto che peggiorare le cose.

Lunedì, il presidente americano aveva promesso che li avrebbe colpiti «venti volte più duramente» se avessero bloccato il flusso di petrolio nel mare. Il monito si è ripetuto il giorno seguente, quando The Donald ha pubblicato un post sui social per avvertire nuovamente il regime islamico sulla conseguenza delle proprie scelte: «Se l’Iran ha posizionato delle mine nello Stretto di Hormuz – e non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione in merito – vogliamo che vengano rimosse, immediatamente». Nell’ultima settimana, l’esercito americano ha confermato di aver distrutto 16 piccole imbarcazioni iraniane che stavano piazzando le bombe nelle acque del Golfo persico.