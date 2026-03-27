Il ciclone De Luca spacca Salerno: “La sinistra qui non esiste. I giudici? Nessuno è impunibile”

"Don Vincenzo" colpisce ancora

Il rais apre ad alzo zero la sua campagna elettorale attaccando il pd e il campo largo. Il figlio Piero cerca la mediazione....

Mentre il centrosinistra fa finta di discutere, Vincenzo De Luca è già partito con il suo tour elettorale per riconquistare Salerno. Non mancando di attaccare proprio la sua parte politica e di mettere in evidenza le contraddizioni dello schieramento.

“La sinistra non esiste”

Don Vincenzo ha detto che, “la sinistra non esiste”. “E’ fatta di astrattismi e ideologie da salotto e sta perdendo il contatto con i problemi reali della gente (lavoro, sicurezza, manutenzione delle periferie)”. “La sinistra che conta è quella che governa e trasforma la realtà, il resto è chiacchiericcio”, ha aggiunto ancora l’ex governatore campano. Con questa frase, De Luca ha voluto marcare la distanza dalle direttive nazionali del PD e del Movimento 5 Stelle, rivendicando un modello di governo “civico e amministrativo” che va oltre le etichette di partito.

“I giudici? Nessuno è impunibile”

L’ex presidente della Regione ha detto che il referendum sulla giustizia “è stato sbagliato” ma ha attaccato i giudici: “Nessuno in una democrazia può dichiararsi impunibile”, rifilando un’altra stoccata al giacobinismo del Partito Democratico. De Luca ha affermato che in Italia esiste una “casta intoccabile” e che è necessario ristabilire un principio di parità davanti alla legge. Per lui, il magistrato che sbaglia deve rispondere delle proprie azioni come un qualsiasi cittadino o amministratore.

A decidere per il Pd? Il figlio Piero….

La cosa più farsesca è che a decidere come si comporterà il Partito Democratico sarà il figlio di De Luca, Piero, deputato, imposto dal padre come segretario regionale alla vigilia della designazione di Roberto Fico come suo successore alla Regione. De Luca junior sta mediando tra le istanze del padre e le richieste di Elly Schlein, che ha richiamato alla necessità di mantenere buoni rapporti con gli alleati a Salerno. Tradotto in soldoni: alla fine comanderà sempre e solo Don Vincenzo…