“Haters del no” contro Diaco: ora lo appendono a testa in giù. Lui tace ma denuncia

Siamo alle minacce di morte

Il conduttore e giornalista è "colpevole" di aver espresso pubblicamente la sua preferenza per il sì al referendum sulla riforma della giustizia. Per questo "merita questo e atro". Solidarietà da tanti semplici cittadini che lo seguono

Mentre gli italiani stanno votando al referendum confermativo sulla riforma della giustizia, sui social gli haters che sostengono il no continuano ad attaccare chi in queste settimane si è pubblicamente espresso a favore del sì al provvedimento varato dal Parlamento. Come nel caso del giornalista Pierluigi Diaco, conduttore del programma “Bella Ma’” in onda su Rai due da lunedì a venerdì, diventato nelle ultime settimane un bersaglio continuo di insulti, minacce e provocazioni. La sua “colpa” è quella di aver detto: «Voto sì al Referendum. In Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè», affermazione confermata anche dalle reazioni degli stessi sostenitori del no, che gli hanno dato del “servo di Meloni” e del “telemeloniano”.

Minacce di morte sul web

Una aggressione sul web, che le urne aperte non hanno contribuito ad affievolire. Nelle ultime ore infatti sono ancora numerosi gli attacchi violenti sferrati in rete contro Pierluigi Diaco. Di poche ore fa anche alcune minacce di morte, con tanto di immagini a testa in giù con scritto “credere obbedire penzolare” allegati a commenti ingiuriosi e volgari che si concludono con frasi tipo “si merita questo e anche di peggio”, dove per’ questo si intende appunto essere messo a testa in giù.

Diaco tace ma denuncia

Il conduttore resta in silenzio, anche se a quanto risulta al Secolo d’Italia i responsabili sono stati denunciati con documentazione dettagliata, ma la solidarietà arriva da molti e si aggiunge a quella già espressa da associazioni, come Giornaliste Italiane, da partiti politici, come Forza Italia sulle sue pagine ufficiali, ma anche e soprattutto da tanti semplici utenti che apprezzano il conduttore, lo seguono e lo rispettano.

E questo, per un professionista come Pierluigi Diaco, amato e seguito da migliaia di telespettatori ogni giorni, probabilmente è la migliore attestazione di vicinanza possibile e la conferma di essere nel cuore di tanti italiani che lo considerano ormai di casa. Alla faccia degli odiatori