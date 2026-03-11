Giorgia Meloni tra i leader ‘più efficaci’ a fare sintesi tra Europa e Usa

Gli analisti internazionali

A sottolineare la grande capacità della premier italiana è la Presidente e Ceo del Center for European Policy Analysis, Alina Polyakova, al termine della conferenza ''Eu-Us Tech Agenda 2030''

Tra i leader europei, Giorgia Meloni è tra coloro che stanno gestendo in modo più efficace il rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È l’opinione di Alina Polyakova, presidente e Ceo del Center for European Policy Analysis (Cepa).

Efficaci Meloni, Stubb e Merz

Parlando con l’agenzia di stampa italiana ‘Adnkronos‘ a margine della conferenza ”Eu-Us Tech Agenda 2030” di Formiche, Polyakova ha sottolineato come alcuni leader europei stiano emergendo come interlocutori più credibili per Washington. «Alcuni leader stanno emergendo come interlocutori particolarmente efficaci per Donald Trump. Sicuramente Giorgia Meloni. Anche il presidente finlandese Alexander Stubb ha un rapporto molto diretto. E Friedrich Merz sembra riuscire a mantenere una relazione positiva con Washington», afferma.

Equilibrio di Meloni come nessun altro

Secondo Polyakova, i leader europei si trovano oggi in una posizione complessa: da un lato devono mantenere relazioni solide con gli Stati Uniti, dall’altro devono fare i conti con un’opinione pubblica europea sempre più critica verso Washington. «Meloni sta gestendo questo equilibrio meglio di chiunque altro. Mantiene un buon rapporto con Trump, non isola l’Italia in Europa e conserva consenso interno. Sono tre obiettivi difficili da conciliare». Polyakova ricorda inoltre che da Washington l’Europa appare spesso divisa nelle relazioni con gli Stati Uniti. «Quando alcuni leader europei parlano degli Stati Uniti come di un partner inaffidabile, questo ferisce profondamente. Per molti, vuol dire ignorare gli 80 anni di sicurezza assicurata ai nostri alleati».