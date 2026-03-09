Droni, in Italia cresce l’utilizzo e il mercato registra guadagni per centinaia di milioni

Edicola ABBONATI

Economia - di Gabriele Caramelli - 9 Marzo 2026 alle 16:09

In Italia stanno crescendo esponenzialmente sia la vendita che l’utilizzo di droni. C’è grande richiesta in diversi settori, principalmente le operazioni di soccorso alla ricerca, passando per i filmati, l’agricoltura di precisione e il trasporto delle merci. Inoltre, un rapporto del Politecnico di Milano ha spiegato che oltre 650 progetti nel nostro Paese coinvolgono l’uso dei droni: di cui l’89% in capo alle aerial operations e il restante 11% focalizzate su innovative air mobilità e trasferimenti. Nel 2025, i velivoli registrati sulla piattaforma d-flight hanno superato i148.000 e gli operatori attivi sono più di 185.000.

Gli spazi di volo autorizzati sono in aumento e i vertiporti, cioè le strutture di acqua e terra per far atterrare gli aeromobili elettrici, saranno ultimati in poco tempo. Bisogna tenere presente che, nell’ultimo anno, il mercato professionale dei droni e della mobilità aerea avanzata italiana ha raggiunto i 168 milioni di euro, in crescita del 5% sul 2024. Allo stesso tempo, le aziende attive nel settore sono salite a 675, rovesciando la differenza tra aperture e chiusure dopo cinque anni.

Droni, in Italia cresce l’utilizzo e il mercato aumenta gli introiti per centinaia di milioni

Secondo il Politecnico milanese, il 16% delle applicazioni dei droni possono essere considerate operative, ovvero hanno affiancato e sostituito le modalità con cui certe imprese hanno portato a termine le proprie attività. l’utilizzo di questi velivoli inizia ad essere comune anche nella pubblica amministrazione. Il 19% riguarda invece le intenzioni di utilizzo a cui stanno pensando determinate società, mentre il 31% sono semplici esperimenti. Infine, il restante 34% dell’utilizzo viene definito come “una tantum”, ossia progetti che vengono definiti operativi, come per la ricerca di un disperso.

In base ai dati registrati, nel 2025 sono cresciute del 57% anche le missioni più avanzate, con 44 autorizzazioni per manutenzione specializzata, pulizia di infrastrutture complesse e agricoltura di precisione. Per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri, però, ci sono ancora dei progressi da fare: tra i 171 progetti dedicati al tema, il 65% è stato semplicemente annunciato e il 35% è in fase di verifica. 

 

