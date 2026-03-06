David Rossi, presentato il video nella commissione parlamentare: “La caduta dimostra che fu ucciso”

La morte del dirigente Mps

E’ stato presentato venerdì in concomitanza con la visita della Commissione parlamentare d’inchiesta bis a Siena il video di ricostruzione realizzato sulla base delle analisi tecniche e delle perizie della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso David Rossi che prova a fare luce su quanto potrebbe essere accaduto all’interno dell’ufficio dell’ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena nei momenti precedenti alla sua caduta dalla finestra.

Il filmato e la caduta

Il filmato ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta avvenuta il 6 marzo 2013 dalla finestra dell’ufficio di Rossi nella sede di Rocca Salimbeni, a Siena. Il video è stato presentato oggi in concomitanza con la visita della Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi nella città toscana.

La ricostruzione è stata elaborata a partire dagli elementi raccolti nel corso dei mesi di lavoro della Commissione: le lesioni riscontrate sul corpo, la posizione della finestra e gli ultimi movimenti ricostruiti dagli investigatori.

Le ricostruzioni

Secondo i consulenti della Commissione, il tenente del Ris Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, il contributo video rafforzerebbe la tesi secondo cui la morte di Rossi sarebbe compatibile con l’ipotesi di omicidio.

Il caso Rossi, inizialmente archiviato come suicidio, è da anni al centro di un intenso dibattito giudiziario e politico. La Commissione parlamentare d’inchiesta è stata istituita per riesaminare circostanze e responsabilità legate alla morte del manager di Mps e per valutare eventuali nuovi elementi emersi nel corso delle indagini.

Il deputato Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta bis, presentando la relazione intermedia oggi Siena, ha detto che si “esclude definitivamente l’ipotesi del suicidio e dalle risultanze si prende atto che si è trattato di un omicidio”. Il documento è stato inviato alla Procura di Siena, che per la terza volta ha riaperto un’indagine, dopo le precedenti archiviazioni classificate come suicidio.