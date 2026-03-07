C’è il Papa a Primavalle: Leone continua la visita alle parrocchie romane nel segno di Wojtyla

Il nuovo stile

Il Papa domenica sarà nel quartiere periferico della capitale di Primavalle. Sarà la parrocchia di Santa Maria della Presentazione, di via di Torrevecchia, ad accogliere Papa Leone XIV nel giorno della festa delle donne. È da oltre quarant’anni (san Giovanni Paolo II papa) che non andava un Pontefice, l’attesa dunque è tanta.

Il Papa nelle parrocchie romane: si torna all’antico

Il quartiere è quello dove nel 2023 fu uccisa a coltellate e gettata in un carrello la 17enne Michelle Causo. Il Pontefice, nella sua quarta parrocchia della capitale che visiterà arriverà alle 16. Ad accoglierlo, ci saranno, tra gli altri, il cardinale vicario Baldo Reina e il parroco don Paolo Stacchiotti, che guida la parrocchia dallo scorso dicembre. Soprattutto, daranno un caloroso benvenuto a Leone i bambini del catechismo, i giovani e le famiglie, che lo attenderanno sul sagrato della chiesa – dove per l’occasione sarà montato un maxischermo – con canti, striscioni e disegni.

Il Pontefice si fermerà a parlare con loro, prima di proseguire la sua visita all’interno del complesso parrocchiale. Nei vari locali, incontrerà i disabili e gli ammalati; infine, nel salone parrocchiale, ad aspettarlo ci saranno circa sessanta persone con diverso tipo di fragilità. Alle 17 Leone celebrerà la messa; al termine incontrerà il consiglio pastorale e i sacerdoti, e dopo gli ultimi saluti farà rientro in Vaticano. ”Attendiamo il Santo Padre con gioia – dice don Stacchiotti –. Qui venne in visita san Giovanni Paolo II nel 1982, quindi sono passati più di quarant’anni. La presenza del Pontefice ci fa sentire la vicinanza sua e di tutta la Chiesa e questo territorio ne ha molto bisogno”.

Papa Leone tra Bastogi e le case popolari

Tra Bastogi e le case popolari di Torrevecchia, ”questo non è un quartiere facile – spiega il parroco -, ma i casi di cronaca non rendono giustizia al bene che c’è qui. Questa è una comunità unita, piena di persone generose, che non si risparmiano nell’aiutarsi l’una con l’altra. La visita è anche l’occasione per rinsaldare i legami, lavorare insieme, anche nell’organizzazione pratica dell’evento, per fare comunione. Al Papa doneremo un’icona realizzata dalle consacrate che da trent’anni vivono a Bastogi. Si tratta della copia della Madonna Pellegrina che, durante il mese di maggio, gira per il quartiere. Non è un dono prezioso, ma è un simbolo della nostra parrocchia”.

Nel tempo della Quaresima, Papa Leone, in qualità di vescovo di Roma, prosegue così le visite in diverse comunità parrocchiali della diocesi di Roma, una per ciascuno dei settori pastorali in cui è suddivisa. Papa Leone continuerà la visita nelle parrocchie romane domenica 15 marzo andando a Ponte Mammolo, in visita alla comunità pastorale del Sacro Cuore di Gesù.

La prima tappa di Papa Prevost è stata la tappa a Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido (Sud), il 15 febbraio si era recato al Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio (Centro), il 22 febbraio, quella dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo (Est).

Bergoglio e la tradizione abbandonata

Papa Francesco negli ultimi anni, per motivi di salute ma anche pastorali, aveva disertato le parrocchie romane. Aveva iniziato il suo pontificato celebrando messa, a sorpresa, nella chiesa parrocchiale del Vaticano, Sant’Anna. Aveva emozionato una delle sue visite in una parrocchia romana, nella quale aveva consolato un bambino che aveva da poco perso il papà, con un intervento che aveva fatto il giro delle tv del mondo. Negli ultimi anni del pontificato. Papa Francesco aveva invece diradato gli impegni pastorali con i fedeli comuni, affidando le visite ad appuntamenti estemporanei.