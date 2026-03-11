Bonelli bocciato pure in geografia. A l’Aria che tira “ruba” la bacchetta a Parenzo ma non trova l’Egitto sulla carta

Figuraccia epica

Quando la foga militante contro il tiranno Trump fa perdere di vista le nozioni più elementari, perfino di geografia, quelle che si apprendono in tenera età alle scuole elementari. Protagonista del maldestro scivolone maldestro, con relativo momento comico, in diretta televisiva è lo scapigliato Angelo Bonelli, ospite de l‘Aria che tira. Focus della puntata la guerra in Medioriente dopo gli attacchi di Israele e Usa all’Iran.

Bonelli da Parenzo non trova l’Egitto sulla cartina

Gli animi si accendono e il leader di Avs, nel tuonare contro il guappo che siede alla Casa Bianca, perde la calma. Il conduttore, armato di una bacchetta da insegnante elementare, sta spiegando ai telespettatori i complicati rapporti che sussistono tra i Paesi del Golfo. “Questi Paesi qua stanno combattendo tutti la stessa guerra contro l’Iran”, dice Parenzo riferendosi alla rappresaglia di Teheran. Apriti cielo. Sono regimi sanguinarie, dice Bonelli, e inizia a snocciolare i casi di Siria e Arabia Saudita. Non pago della favella si alza. Vuole condurre lui la trasmissione e dimostrare, bacchetta alla mano, di conoscere come nessuno la geopolitica della regione. Peccato però che non riesca a individuare l’Egitto sulla cartina geografica. Proprio così. “Posso venire? Posso prendere la bacchetta?” chiede Bonelli pronto a impartire lezioni. “Certo”, “lei può fare quello che vuole”, risponde un po’ spazientito Parenzo cedendogli lo scettro del comando.

Sangiuliano: “Sta là, studia la geografia, impara la carta geografica”

A quel punto Bonelli si avvicina allo schermo con la maxi cartina geografica. E parte con il comizio terminato maldestramente con la disperata ricerca dell’Egitto sulla mappa. “Vedete la Siria? Vi ricordate? Al Quaeda tagliava le gole, e l’Arabia Saudita? E l’Egitto?”. Già dove sta l’Egitto? Bonelli non lo trova, “L’Egitto sta su…”, dice spaesato. “No”, interviene un sornione e divertito Gennaro Sangiuliano presente in studio. “No, l’Egitto sta là. Impara la carta geografica. Impara la carta geografica. Studia”. Un siparietto comico imperdibile. E una discreta figuraccia per il tuttologo dell’ambiente, instancabile predicatore anti-Meloni.