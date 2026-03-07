Al via i Giochi Paralimpici 2026: Meloni alla cerimonia inaugurale (video)

Milano-Cortina continua

La premier non è voluta mancare alla cerimonia di inaugurazione dell'evento sportivo che tante soddisfazioni sta regalando all'Italia, sia per quanto riguarda i risultati sportivi, sia sul fronte dell'organizzazione

Dopo aver preso parte alla Cerimonia di apertura e a quella di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non poteva di certo mancare all’inaugurazione dei XIV Giochi Paralimpici italiani. Così ieri sera, dopo una giornata passata a Roma tra lavoro e contatti con i leader europei. anche per evitare che sul tema del conflitto in medio oriente l’Ue vada in ordine sparso, la premier è volata a Verona. Destinazione: L’Arena, per partecipare all’avvio della seconda fase dei Giochi che tante soddisfazioni hanno fino ad ora regalato all’Italia. Insieme a lei, nella tribuna, le più importanti Istituzioni italiane: dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ufficialmente dichiarato «aperti i giochi» ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. E ovviamente il Ministro dello Sport, Andrea Abodi e i massimi esponenti del Cio, a partire da Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina.

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 trasmessa in diretta da RaiUno è stata seguita da oltre 3.261.000 telespettatori. Nel corso dell’evento, i grandi applausi dell’Arena di Verona alla bandiera dell’Ucraina, durante la parata degli atleti.