Tifoso dell’Inter lancia un petardo su Audero, perde tre dita e viene picchiato dagli altri (video)

Domenica folle a Cremona

Momento di follia pericolosa nel corso di Cremonese-Inter, ieri pomeriggio: al 48′ viene tirato, dalla curva della tifoseria interista, un petardo verso Audero che cade e deve essere soccorso, mentre Lautaro e Chivu vanno a rimproverare i tifosi; il portiere lombardo, stordito, riprende il suo posto senza apparenti danni qualche minuto dopo: prevedibile un recupero corposo, anche perché i lanci di petardi continuano e lo speaker avvisa di una possibile sospensione della gara. L’Iter alla fine vince per due a zero. In serata è stato individuato il responsabile del lancio del petardo. Come riferisce il ‘Corriere della Sera’, il tifoso dell’Inter ha perso tre dita a causa di un altro petardo che gli è esploso in mano e prima di essere portato in ospedale è stato picchiato dai suoi compagni di tifo. Una volta che lascerà l’ospedale verrà arrestato. Il tifoso non farebbe parte della Curva Nord ma sarebbe un membro di un Inter Club.

Petardo del tifoso dell’Inter su Audero, l’omaggio di Marotta al portiere

“Gesto insulso, una situazione che non ho mai vissuto in tanti anni di carriera. Gesto clamoroso per l’antisportività, so che le autorità stanno facendo le loro indagini. Può essere un gesto isolato, aspettiamo le indagini ma quello che pensiamo lo pensano tutti i tifosi. Abbiamo il dovere di fare cultura, prevenire queste situazioni. Condanniamo questo gesto straordinario, diciamo grazie alla professionalità di Audero perché questa partita è potuta giungere alla fine”, ha detto il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Dazn commentando l’episodio dell’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, il lancio di un petardo esploso vicino al portiere di Cremona lanciato dalla curva dei tifosi interisti.

Il video di Dazn