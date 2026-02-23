Tajani presiede la task force sui dazi: Italia impegnata a garantire la stabilità dei rapporti commerciali

"Cauto ottimismo"

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presieduto una riunione della Task Force dazi della Farnesina, per aggiornare tempestivamente associazioni di categoria e imprese italiane sugli ultimi sviluppi di politica commerciale. Al centro dell’incontro le implicazioni della recente sentenza della Corte Suprema statunitense sui dazi adottati dall’Amministrazione Trump.

Sentenza – ha ricordato il titolare della Farnesina – che ha stabilito l’illegittimità dei dazi ”reciproci” adottati sulla base dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), lasciando in vigore quelli (su acciaio e alluminio, nonché sull’automotive e il legname) con diversa base giuridica. L’incontro ha visto la partecipazione di associazioni di categoria, imprese e rappresentanti del Sistema Italia, e ha rappresentato un momento di confronto con gli operatori economici maggiormente attivi sul fronte degli scambi commerciali con gli Stati Uniti.

Tajani ha ribadito l’impegno del Governo italiano

Tajani ha ribadito l’impegno del Governo italiano a garantire stabilità e prevedibilità delle relazioni commerciali transatlantiche, sulla base di quanto concordato nella Dichiarazione Congiunta dell’agosto scorso. Il Ministro ha informato i partecipanti sia dei suoi contatti con il Commissario Europeo al Commercio Sefcovic, sia dell’esito della partecipazione alla riunione ministeriale G7 Commercio tenuta poco prima, da cui ha tratto conclusioni improntate a cauto ottimismo, confermando la costante attenzione del Governo per le istanze del mondo produttivo nazionale.

I partecipanti ai lavori della Task Force hanno condiviso l’opportunità della strategia di diversificazione dei mercati di sbocco portata avanti dall’Unione Europea, in linea con il Piano Nazionale per l’Export, e quindi l’esigenza di una sollecita entrata in vigore dell’accordo di libero scambio UE-Mercosur. In chiusura, il Ministro Tajani ha assicurato che la Task Force – giunta all’undicesimo incontro – tornerà a riunirsi non appena dovesse rendersi necessario al fine di mantenere gli operatori economici italiani aggiornati in tempo reale sull’evolversi delle relazioni commerciali transatlantiche.

Secondo quanto riferito dal vicepremier e ministro degli Esteri, durante la riunione dei ministri del Commercio del G7 “è emerso chiaramente l’interesse americano a non peggiorare la situazione. Abbiamo ottenuto rassicurazioni sulla volontà di non creare instabilità per le nostre imprese”.

Gli Usa vogliono mantenere i dazi precedenti

Nella stessa riunione lo Us Trade rappresentative Jamieson Lee Greer, ovvero il negoziatore commerciale americano, secondo fonti informate avrebbe indicato ai ministri Commercio del G7 che l’intenzione dell’amministrazione a stelle e strisce dopo la sentenza della Corte Suprema Usa è quella di mantenere il quadro dei dazi precedenti, collegandoli però a basi giuridiche differenti. “Il nostro scopo è agire rapidamente per evitare nuove incertezze”, le parole di Greer. Sul dossier e sulla nuova ondata di dazi che Trump vorrebbe applicare dopo lo stop della Corte Suprema, evita commenti invece l’altro vicepremier, Matteo Salvini. A margine della visita al Villaggio Olimpico a Milano, infatti, il segretario della Lega dribbla il tema spiegando di essere concentrato su altro: “Mi sto occupando di Olimpiadi e mi occuperò di Paralimpiadi. Quindi non mi sto occupando di legge elettorale, di Consob, di dazi”.