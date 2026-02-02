Petardo contro Audero, l’Inter rischia la squalifica del campo: giro di vite contro i tifosi violenti

La partita con la Cremone

Divieto di trasferta per i supporter nerazzurri. Gravina parlerà con Piantedosi per inasprire le pene

Il petardo lanciato in campo dal “tifoso” dell’Inter a Cremona contro il portiere di casa Audero potrebbe costare caro alla società nerazzurra. Ma la Figc ha in mente un giro di vite contro i tifosi violenti che ancora riescono, e non si sa come, a fare entrare negli stadi razzi e fumogeni.

La possibile squalifica e il divieto di trasferta

Il giudice sportivo si pronuncerà domani. Oltre alla multa sicura per la società di Marotta (50mila euro) non è da escludere che un settore di San Siro resti chiuso per la partitissima Inter-Juventus del 14 febbraio. Ed è assai probabile che dal Cams arrivi il divieto di trasferta per i tifosi interisti per le prossime partite di campionato, senza distinzioni tra residenti a Milano e in altre città. Già a Dortmund, nella partita di Champions, dagli spalti nerazzurri erano arrivati petardi in campo.

Gravina parlerà con Piantedosi

E’ probabile che nei prossimi giorni il presidente della Figc, Gabriele Gravina, affronti l’argomento con il ministro degli interni, Matteo Piantedosi. Nonostante gli steward, i tornelli e i controlli preventivi, nelle curve continuano a fare entrare razzi e fumogeni in campo. La federazione ha già attivato le procedure per il rapporto tra società e tifoserie che devono seguire procedure rigide. Ma siamo ancora lontani anni luce dal modello inglese.

Il tifoso nerazzurro autore del gesto è stato identificato; si trova attualmente in ospedale dopo aver perso alcune dita per l’esplosione di un secondo petardo e sarà arrestato non appena dimesso. Nonostante la sospensione temporanea della partita per circa 3 minuti, il match è ripreso regolarmente. L’Inter ha vinto 2-0 e non rischia la sconfitta a tavolino.

La questione della violenza calcistica, che vede peraltro tifoserie scontrarsi sulle autostrade, potrebbe anche rientrare nel provvedimento più generale sulla sicurezza che il governo sta approvando, in fase di conversione parlamentare.