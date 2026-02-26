Mondiali 2026 in chiaro: la Rai si aggiudica i diritti, sperando che l’Italia di Gattuso ci arrivi…

Importante successo

35 le partite visibili comprese tutte quelle della nostra Nazionale chiamata a non fallire la qualificazione

La Rai ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro per 35 partite della Coppa del Mondo Fifa 2026, incluse l’apertura, le partite dell’Italia, le semifinali e la finale, più i diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare. Trasmetterà almeno 32 partite su Rai 1 e offrirà highlights e clip di tutte le partite su programmi, notiziari e social.

La nota ufficiale

“A seguito della procedura di gara per l’assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo Fifa 2026 – si legge nella nota ufficiale di viale Mazzini -, la Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri, che includono la partita d’apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale, oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione. “Ai fini della massima esposizione in Italia della Coppa del Mondo Fifa 2026, Rai garantirà un’ampia copertura del torneo, mediante la trasmissione di almeno 32 partite su Rai 1 e l’offerta di highlights e clip di tutti gli incontri della competizione in ogni notiziario, programma e contenitore sportivo (inclusi gli account ufficiali Rai sui social media)”. “Quando il grande sport chiama, Rai risponde. E lo fa senza compromessi, offrendo ai telespettatori una copertura eccezionale dell’evento”, ha detto l’Ad della Rai, Gianpaolo Rossi.

Adesso si aspetta l’Italia

E’ importante che la più seguita manifestazione televisiva del mondo in assoluto venga vista in chiaro e sulle reti della televisione pubblica. A questo punto, però, è necessario, anzi indispensabile che ai mondiali si qualifichi l’Italia, dopo due clamorose edizioni, quelle del 2018 e del 2022, saltate. La nazionale allenata da Rino Gattuso affronterà a fine marzo a Roma l’Irlanda. In caso di vittoria, la partita decisiva si giocherà a Cardiff contro il Galles. E’ persino inimmaginabile dover pensare che la Nazione quattro volte campione del mondo e altre due volte finalista manchi per la terza volta consecutiva la qualificazione ai mondiali. Sarebbe un disastro ed è meglio non pensarci.