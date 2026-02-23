Meloni al Festival è una bufala, ma non bastano le smentite di Carlo Conti e della Rai. La premier: “È FantaSanremo”

Il post social

Le fake news su Giorgia Meloni al Festival di Sanremo stanno montando da giorni nonostante le smentite di tutti, tanto che sulla questione è stata costretta a intervenire con un categorico e ironico post social la stessa presidente del Consiglio.

Meloni: “Notizia inventata di sana pianta, ma è FantaSanremo”

“Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanreno. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”, scrive sui social la premier Meloni. “Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto – ironizza la presidente del Consiglio – forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale”. “Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”, conclude Meloni.

Casinelli (Rai): è escluso che la premier partecipi

Una dichiarazione che taglia la testa al toro e che non sarebbe stata nemmeno necessaria, alla luce delle tante smentite, univoche, fornite da tutti. “È escluso completamente” che la premier Meloni possa essere presente al Festival di Sanremo, “c’è stata anche una smentita ufficiale di Palazzo Chigi”. Così, in conferenza stampa all’Ariston, il direttore della Comunicazione Rai Fabrizio Casinelli. “Un premier come qualsiasi altro politico è un libero cittadino può benissimo venire a vedere Sanremo, o essere ospitato, questo non mi riguarda. Ma la gestione di un Paese è una cosa molto complicata, penso che ognuno di loro abbia molto da fare”, aggiunge il direttore artistico Carlo Conti.

Carlo Conti: “Io meloniano? Sono un uomo libero”

Lo stesso Conti, che in queste settimane viene additato come “meloniano”, replica sul filo dell’ironia. “Quando c’era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò cinquestelliano. Per fortuna in questi 40 anni sono un uomo libero, ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro: sono un giullare e orgogliosamente faccio il giullare”. Il direttore artistico della kermesse sanremese, a precisa domanda sottolinea: “Meloni? Non credo debba venire al festival, se compra il biglietto può venire come qualsiasi altro cittadino: non decido io, come è successo in passato”.