L’eroe Usa è Jack Hughes: segna il gol vittoria contro il Canada dopo aver perso due denti per una bastonata (video)

Dopo il decisivo in finale e la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi nell’hockey su ghiaccio, Jack Hughes è l’eroe degli Stati Uniti, che ieri hanno battuto 2-1 all’overtime il Canada nella finale del torneo olimpico di hockey a Milano Cortina 2026. La sfida è stata decisa dal gol di Jack Hughes, centro dei New Jersey Devils, che ha regalato il trionfo al team a stelle e strisce, di nuovo sul trono olimpico a 46 anni dal successo casalingo dei Giochi di Lake Placid 1980. “E’ per il nostro paese, amo gli Stati Uniti e amo i miei compagni. C’è un fortissimo spirito di fratellanza nella squadra, sono così orgoglioso degli americani oggi”, dice Hughes nelle interviste post-partita.

Gioia pura nonostante i due incisivi saltati nel corso del match. Hughes si è presentato davanti alle telecamere con la bocca devastata e insanguinata, ‘regalo’ di una bastonata letteralmente sui denti rifilata al numero 86 da Bennett in un contrasto durissimo.

Jack Hughes senza denti davanti alle telecamere

La gioia di Donald Trump

“Niente male!”. Donald Trump ha telefonato alla squadra dopo la finale vinta 2-1 contro il Canada a Milano. Nello spogliatoio, con giocatori e allenatori, a festeggiare c’era anche un ‘elettrizzato’ Kash Patel: il direttore dell’Fbi festeggia con la medaglia al collo, tra birra e canzoni. “Niente male!”, ha esordito il presidente americano al telefono, mentre la festa impazza. “Il portiere non ha giocato per niente male. Ho visto prestazioni lievemente peggiori dei portieri…”, ha detto Trump esaltando la prova strepitosa del ‘goalie’ Connor Hellebuck.