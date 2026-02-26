Legge elettorale, Donzelli (FdI): “Non c’è un testo, di cosa parla l’opposizione? Dialogheremo con tutti” (video)

La riforma

C’è già polemica e fuoco di sbarramento sulla nuova legge elettorale che però ancora non c’è. L’opposizione, e qualche giornale, attaccano il centrodestra ma al momento non si capisce su cosa visto che sono trapelate solo indiscrezioni. “Sorrido a leggere le opposizioni che criticano la legge elettorale prima ancora che sia depositata, come quando criticano la finanziaria a luglio che viene depositata a ottobre. Questo dimostra che è una critica preconcetta. Dopo che avremo depositato il testo saremo pronti a dialogare con chiunque per migliorarlo”, ha detto oggi il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, parlando con i giornalisti alla Camera.

Legge elettorale, Donzelli: “Sarà un testo per garantire la governabilità a chiunque vinca”

“La maggioranza è da tempo convinta che sia necessario dare alla nazione una legge elettorale che consenta a chiunque vinca le elezioni, e la partita è apertissima, di governare con una maggioranza solida. Questo dipende dalla compattezza della coalizione, ma anche da un sistema elettorale che garantisca una maggioranza chiara a chi vince. Il giorno dopo le elezioni, chi è stato scelto dagli italiani deve poter governare serenamente. E’ un servizio alla nazione, a prescindere da chi vincerà. Ci sono tecnicismi che richiedono tempo nella scrittura del testo, ma dovremmo essere vicini al deposito. E’ importante non arrivare all’ultimo momento, così da permettere agli italiani di comprendere bene la modalità di voto. Quando il lavoro sarà pronto, il testo verrà depositato in Parlamento e ci sarà il tempo necessario per approfondire e migliorare”, conclude Donzelli.