Il Tg2 festeggia i 50 anni in bellezza: le Olimpiadi premiano gli ascolti del telegiornale diretto da Antonio Preziosi

Doppio brindisi

Anche a San Valentino prosegue la luna di miele del Tg2 coi telespettatori. Il telegiornale diretto da Antonio Preziosi ottiene infatti risultati lusinghieri in termini di ascolti. 2.539.000 (17.5%) nelle edizione delle 13 affiancando praticamente l’edizione del Tg5, attestata al 18,1%. Decisamente positivo anche il risultato dell’edizione delle 20,30 con 1.236.000 telespettatori pari al 7% di share.

Secondo i dati RAI Ufficio Stampa e le rilevazioni giornaliere dei dati Auditel, gli ascolti del Tg2 possono vantare un consolidamento significativo, in particolare nelle edizioni di punta e durante i grandi eventi sportivi. A febbraio in particolare, l’edizione delle 20,30 ha mantenuto una media solida tra il 7,2% e l’8,9% di share. Ad esempio, venerdì 13 febbraio ha raccolto circa 1,74 milioni di spettatori. Anche l’edizione delle 13 si conferma uno dei pilastri della seconda rete Rai, superando molto spesso il milione e mezzo di telespettatori.

Milano Cortina fa da traino al Tg2 di Antonio Preziosi

La concomitanza con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 su Rai 2 ha fornito un traino eccezionale; le gare di pattinaggio in prima serata hanno toccato punte del 12,3% di share, beneficiando la visibilità complessiva del telegiornale.

Sotto la guida di Antonio Preziosi, il TG2 si è quindi consolidato come un punto di riferimento autorevole nel panorama informativo italiano, distinguendosi per un equilibrio raro tra approfondimento analitico e tempestività giornalistica. In un’epoca dominata dal rumore digitale, la direzione di Preziosi ha saputo infondere alla testata una nuova linfa, trasformando il TG2 in un laboratorio di eccellenza editoriale che coniuga la tradizione del servizio pubblico con un linguaggio visivo e narrativo all’avanguardia.

Un successo che non si misura solo nei numeri – che pure testimoniano una fedeltà del pubblico encomiabile in un mercato sempre più frammentato – ma soprattutto nella qualità dell’offerta. L’edizione delle 20:30, cuore pulsante del palinsesto di Rai 2, si è evoluta in un racconto serrato e puntuale dei fatti del mondo, capace di offrire chiavi di lettura mai convenzionali.

Spicca inoltre la qualità della gestione delle grandi dirette e degli approfondimenti, come TG2 Post, che continua a rappresentare un salotto di confronto civile e pacato, lontano dai toni urlati di certi talk show politici. Un telegiornale al centro del dibattito nazionale, specialmente durante eventi di portata globale come le Olimpiadi invernali del 2026, che rappresenta oggi un esempio di giornalismo popolare e al contempo autorevole, capace di difendere il prestigio della Rai e di proiettare la testata verso le sfide del futuro con rinnovato ottimismo e una professionalità indiscutibile.

I risultati dell’Auditel arrivano in un momento speciale per il telegiornale di Raidue: il 15 marzo il Tg2 compie infatti 50 anni. Per l’occasione, Rai documentari ha realizzato uno speciale, per la regia di Francesco Castellani, dedicato al telegiornale che, grazie al suo stile all’avanguardia, ha saputo raccontare mezzo secolo di storia del Paese, diventando un punto di riferimento nell’informazione televisiva italiana.