“Giorgia ti amiamo”: su tik tok spopola il video degli atleti azzurri Rosanelli e Sighel

Siparietto alla chiusura

Durante la cerimonia finale dei Giochi Olimpici invernali i due campioni italiani salutano Meloni seduta in prima fila, e riprendono la scena che finisce sui social, in un filmato dal titolo "Come suona la vita quando la Pres ti fa un sorriso a 32 denti"

C’è chi alla conferenza stampa della vigilia del Festival di Sanremo, che aprirà i battenti stasera, ha tartassato di domande il conduttore Carlo Conti sull’opportunità o meno della partecipazione in platea all’Ariston della presidente del Consiglio, montando una polemica su una notizia che la stessa premier ha smentito definendola “totalmente inventata”.

E c’è chi invece ha davvero molto apprezzato la presenza del Primo Ministro sugli spalti, in prima fila, ad applaudire i colori italini, come alcuni degli atleti della nazionale azzurra che ha preso parte ai giochi Olimpici invernali di Milano Cortina.

Rosanelli e Sighel: Giorgia ti amiamo

Sul profilo tik tok del campione Jeffrey Rosanelli, classe 1998, nato a Trento e specialista del pattinaggio veloce, infatti, ha pubblicato un breve video ripreso nel corso della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, dal titolo “Giorgia ti amiamo”, che lo ritrae abbracciato al collega Pietro Sighel, medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track. Sul real la scritta “Come ti suona la vita quando la Pres ti fa un sorriso a 32 denti” e la colonna sonora di sottofondo scelta è “Love from Above” Mavis Schroeder.

Nelle immagini si vede una Giorgia Meloni sorridente che saluta la squadra che tante soddisfazioni ha regalato all’Italia in questa edizione delle Olimpiadi d’inverno. E la reazione felice dei due giovani atleti, Il video, pubblicato ieri, ha superato quota di 55mila mi piace.