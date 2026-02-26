Gardini e Pellegrino (FdI) e l’incontro con Zelensky: “Ucraina parte vitale dell’Europa: sì a una pace giusta”

In missione a Kiev

Le esponenti del partito di maggioranza relativa si confrontano con il numero uno di Kiev per rinsaldare l'alleanza atlantica

“L’Ucraina è una parte fondamentale dell’Europa e dell’alleanza atlantica e i processi di pace in corso non potranno che tenere conto di queste due condizioni essenziali”. E’ il senso dell’incontro tra la delegazione parlamentare internazionale United for Ukraine, di cui fanno parte le parlamentari di Fratelli d’Italia, Elisabetta Gardini e Cinzia pellegrino, e il presidente di Kiev, Zelensky.

“Il continente europeo è il nostro continente”

“Nel corso dell’incontro con il Presidente Volodymyr Zelensky, insieme alla delegazione parlamentare internazionale United for Ukraine, abbiamo raccolto un messaggio politico chiaro: ‘il continente europeo è il nostro continente’. Un’affermazione che richiama la comune appartenenza dell’Ucraina alla famiglia europea e la responsabilità dell’Europa nel sostenerne il futuro”, dichiarano al termine dell’incontro il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini, e la senatrice Cinzia Pellegrino, componente della Commissione Politiche Ue.

L’ingresso di Kiev nell’Unione Europea

“Zelensky ha chiesto una data certa per l’ingresso di Kiev nell’Unione Europea- affermano le due esponenti di FdI-, per non lasciare spazio, una volta raggiunta la pace, a manovre di pressione e ostruzione da parte russa. Il presidente ucraino ha inoltre sottolineato l’importanza che ai tavoli negoziali siedano Stati Uniti e Unione Europea, in un confronto trilaterale che conduca a garanzie di sicurezza per la sua Nazione. È un punto che condividiamo: l’unità dell’Occidente è la strada per arrivare a una pace giusta, duratura e rispettosa della sovranità ucraina” concludono le parlamentari di Fratelli d’Italia.

L’importanza della diplomazia

L’impegno delle due parlamentari di FdI e della delegazione internazionale conferma il ruolo che la diplomazia sta assumendo nel processo di pace per il conflitto a Kiev, ma anche e soprattutto la generosa passione con la quale il partito di maggioranza relativa italiano si sta spendendo per una pace giusta e duratura e per l’ingresso di Kiev nella Comunità europea.