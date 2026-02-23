FdI presenta “Appenninica”, gli Stati generali della Montagna: “La nostra Atreju in alta quota!”. Il programma

La kermesse

Cinque rappresentanti del Governo, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci ed esponenti di comitati e associazioni attive nella tutela e nella promozione della montagna. Sono i protagonisti dei numerosi panel di “Appenninica”, quinta edizione degli Stati generali della Montagna, organizzati da Fratelli d’Italia Toscana ed Emilia-Romagna, in programma dal 26 febbraio al 1° marzo in tre località dell’appennino tosco-emiliano. Una sorta di Atreju in montagna la quattro giorni di confronti, iniziative di promozione delle eccellenze della montagna, escursioni e momenti di convivialità in un teatro naturale suggestivo come quello della Val di Luce e dell’Appennino modenese.

Tra gli esponenti dell’Esecutivo parteciperanno il ministro dello Sport Andrea Abodi, il ministro per le Politiche europee Tommaso Foti e i sottosegretari Andrea Delmastro (Giustizia), Paola Frassinetti (Pubblica Istruzione) e Patrizio La Pietra (Agricoltura e foreste).

L’iniziativa è stata presentata stamani in Consiglio regionale alla presenza del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, del capogruppo a Palazzo del Pegaso Chiara La Porta, del consigliere regionale e storico promotore degli Stati generali della Montagna Diego Petrucci e dei consiglieri regionali Jacopo Cellai e Luca Minucci.

“Quest’anno – ha spiegato Diego Petrucci – raddoppiamo con quattro giorni su due regioni e due aree dibattiti, quella classica del pomeriggio in centro ad Abetone e un’altra in fondo alle piste in Val di Luce. Avremo poi confronti con esponenti politici del centro-sinistra. Sarà un onore avere il ministro Abodi, subito dopo Milano-Cortina, che aprirà l’iniziativa giovedì 26 febbraio e il ministro Foti che chiuderà Appenninica il primo marzo. Come ogni anno ci saranno tante iniziative oltre la politica con tanto cibo, cultura e momenti conviviali. Per la prima volta faremo l’alba in quota per godersi la meraviglia degli Appennini alle prime luci del mattino e abbiamo organizzato anche una cena al chiaro della Luna piena. Con questa iniziativa vogliamo confermare l’impegno di Fratelli d’Italia per i nostri Appennini e dimostriamo che il nostro partito gode di ottima salute”, ha concluso Petrucci.

“Per noi la montagna ha sempre meritato attenzione e rispetto. Lo conferma l’ideazione di questa iniziativa giunta alla sua quinta edizione. Anche grazie a questi eventi portiamo e continueremo a portare al centro del dibattito quelle che sono le esigenze dei territori montani e delle aree interne. Ma non solo, perché la bellezza dell’Appennino sarà anche il palco per approfondimenti su altri importanti temi, come le politiche europee, l’agricoltura, la scuola, lo sport. Tutto accompagnato da momenti di convivialità, divertimento e conoscenza dei prodotti tipici locali”, ha aggiunto la capogruppo di FdI in Consiglio regionale Chiara La Porta.

“Appenninica, denominazione degli Stati generali della Montagna, è un appuntamento fisso per la Toscana. Quest’anno abbiamo avuto l’intuizione di averlo allargato anche agli amici dell’Emilia-Romagna. Un momento per riflettere, un momento per fare il punto sulla situazione della nostra montagna, ma anche per parlare anche di referendum e di altri temi”, ha concluso il coordinatore regionale di FdI Toscana Francesco Michelotti.

APPENNINICA 2026 PROGRAMMA